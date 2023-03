Китай інвестує $1,9 млрд у виробника чипів YMTC

Китай інвестує 12,9 млрд юанів ($1,9 млрд) у найбільшого в країні виробника чипів пам'яті Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC). Кошти буде надано компанії через інвестфонд The National Integrated Circuit Industry Investment Fund Ltd., йдеться у повідомленні на сайті уряду.

Це може ознаменувати поновлення припливу державного капіталу в галузь, на яку накладено санкції США, зазначає Bloomberg.

Представники YMTC та фонду не відповіли на запити агентства.

Компанія, що базується в Ухані, є найбільшим у КНР виробником чипів флеш-пам'яті 3D NAND, що використовуються в смартфонах та інших електронних пристроях. Минулого року YMTC разом із ще більш ніж 30 китайськими компаніями була внесена владою США до "чорного списку". Американські технологічні компанії не можуть постачати компоненти китайським організаціям із цього списку без отримання спеціальної експортної ліцензії від міністерства торгівлі США.