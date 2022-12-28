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17:14 28.12.2022

Україна стає лідером у цифровій трансформації держави та суспільства – Зеленський у посланні до Ради

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Україна стає лідером у цифровій трансформації держави та суспільства – Зеленський у посланні до Ради

Україна стає лідером у цифровій трансформації держави та суспільства, заявив президент України Володимир Зеленський у середу, виступаючи з посланням "Про основи внутрішньої та зовнішньої політики".

"Один приклад – лише кількість терміналів "Старлінк" в Україні, які наочно доводять перевагу цивілізованості над терором і варварством, ми доведемо до більш ніж тридцяти тисяч – найближчим часом", - сказав він.

"Ми вже стаємо – і станемо! – лідером у цифровій трансформації держави і суспільства. Думаю, не варто окремо зупинятись на тому, що ми досягли в галузі цифровізації і звʼязку. Скажу лише те, що це досягнення такої ваги, яка дозволяє робити досвід нашої держави у цифровізації одним з інструментів зовнішньої політики", - заявив президент.

Він сказав, що "ми завершимо тотальну цифровізацію всіх дозволів і державних послуг в Україні. Це і про антикорупцію, і про стійкість інституцій нашої держави. А поширюючи у світі такий досвід трансформації, ми забезпечимо Україні нових друзів, нові альянси, нові політичні та економічні можливості".

Теги: #цифрова_трансформація

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