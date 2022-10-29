Функції національного органу інтелектуальної власності перейдуть від "Укрпатенту" до УКРНОІВІ

Функції національного органу інтелектуальної власності (НОІВ) від "Укрпатенту" перейдуть до державної організації "Український Національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (УКРНОІВІ).

Як йдеться в повідомленні Мінекономіки, відповідне розпорядження ухвалив Кабінет Міністрів 28 жовтня.

У ньому уточнюється, що УКРНОІВІ стане суб'єктом, який виконує такі функції, з 8 листопада 2022 року.

"Ми повинні створити таке середовище, щоб розробник і бізнес були зацікавлені забезпечувати охорону прав інтелектуальної власності саме в Україні", – наводяться в повідомленні слова першого віцепрем'єра – міністра економіки Юлії Свириденко.

В уряді обіцяють зберегти кадровий потенціал кваліфікованих експертів, які мають належний досвід у цій сфері, зазначає Мінекономіки.