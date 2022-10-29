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13:22 29.10.2022

Функції національного органу інтелектуальної власності перейдуть від "Укрпатенту" до УКРНОІВІ

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Функції національного органу інтелектуальної власності (НОІВ) від "Укрпатенту" перейдуть до державної організації "Український Національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (УКРНОІВІ).

Як йдеться в повідомленні Мінекономіки, відповідне розпорядження ухвалив Кабінет Міністрів 28 жовтня.

У ньому уточнюється, що УКРНОІВІ стане суб'єктом, який виконує такі функції, з 8 листопада 2022 року.

"Ми повинні створити таке середовище, щоб розробник і бізнес були зацікавлені забезпечувати охорону прав інтелектуальної власності саме в Україні", – наводяться в повідомленні слова першого віцепрем'єра – міністра економіки Юлії Свириденко.

В уряді обіцяють зберегти кадровий потенціал кваліфікованих експертів, які мають належний досвід у цій сфері, зазначає Мінекономіки.

Теги: #укрпатент
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