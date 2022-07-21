IT-підприємець Нонка інвестуватиме в проєкт саммарі-книг Notio видавця Мартинова для виходу проєкту на західні ринки

Український ІТ-підприємець Руслан Нонка став стратегічним інвестором і партнером сервісу саммарі-книг Notio власника видавництва "Лабораторія" Антона Мартинова, для виходу проєкту на західні ринки, повідомив Мартинов агентству "Інтерфакс-Україна".

Раніше він написав у фейсбуці про підписання угоди зі стратегічним інвестором, але не розкривав його імені.

"Після довгої перерви нарешті перезапускаємо проєкт Notio на англомовний ринок, де працюватимемо на перетині навчання та розваг (EduTech). Книги будуть важливим елементом сервісу", - написав Мартинов на своїй фейсбук-сторінці.

За його словами, за останні два роки накопичено потрібний досвід, проведено дослідження, і на базі цих даних буде зроблено пивот бізнесу (частковий розворот та доповнення початкової ідеї).

"Зараз збираємо команду досвідчених авторів текстів для написання статей за різними тематичними напрямами: бізнес, історія, психологія, філософія", - повідомив Мартинов.

Агентству "Інтерфакс-Україна" Мартинов додав, що Нонка має великий досвід роботи в діджитал-маркетингу.

"Найближча мета – побудувати на західному ринку велику компанію з українським корінням. Для таких амбітних цілей важливо працювати з людиною, з якою у вас спільні цінності і значна експертиза: у мене - в управлінні проєктами у креативних індустріях, у Руслана - у діджитал маркетингу", - зазначив він.

Відповідаючи на запитання про суму інвестицій у проєкт, Мартинов зазначив, що це один із параметрів конфіденційних умов угоди.

"У 2021 році ми запускали Нотіо, як сервіс саммарі книжок. Були різні варіанти розвитку проєкту, розглядали і можливість роботи на локальний ринок, але через його дрібні розміри від цього довелося повністю відмовлятися. Ми зробили дослідження і прототип сервісу, але для виходу на світовий ринок нам не вистачало "пального". Ці залучені інвестиції направимо на розвиток мобільного застосунку, створення контенту, який буде відрізняти нас від конкурентів та маркетинг після запуску MVP", - розказав він.

За словами Мартинова, наразі фокус буде спрямований на перевірку гіпотез через запуск MVP (мінімально функціональний продукт).

"Зараз ще рано відкривати всі карти. Це стартап, в якому потрібна гнучкість у перші роки. Ми розгорнемо проєкт з ніші книжкових саммарі до більш розширеного сегмента EduTech. Подробиці вже незабаром у першій версії MVP"

Антон Мартинов – ексспіввласник і гендиректор великого видавництва "Наш формат", наприкінці 2019 року повідомив про вихід із проєкту та продаж своєї частки партнеру. Деякий час працював позаштатним радником ексміністра культури, молоді та спорту Володимира Бородянського. Після цього повернувся в бізнес і заснував видавничий проєкт "Лабораторія" і сервіс електронних книжок Librarius.

Руслан Нонка – керуючий партнер Gamedev, "Шторм Україна" (організатори азартних ігор).