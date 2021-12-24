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18:24 24.12.2021

Британський журналіст українського походження Богдан Нагайло очолив Kyiv Post

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Британський журналіст українського походження Богдан Нагайло очолив Kyiv Post

Британського журналіста українського походження Богдана Нагайла призначено в. о. головного редактора тимчасово призупиненого видання Kyiv Post.

"Kyiv Post (...) з гордістю повідомляє про призначення Богдана Нагайла в. о. головного редактора", - зазначило видання у релізі у п'ятницю.

69-річний Нагайло народився в родині українських мігрантів у Великій Британії. Має 40-річний досвід, як журналіст, письменник, радіоведучий, політолог, історик. Працював спеціалістом із прав людини Amnesty International, директором української служби "Радіо Свобода".

Як прокоментував гендиректор Kyiv Post Media Люк Шеньє, Нагайло відіграв ключову роль у керівництві оновленням редакції Kyiv Post та залученні нової команди.

Як повідомлялося, власник медіа Аднан Ківан звільнив 8 листопада 2021 року колектив англомовного українського медіа Kyiv Post. На думку редакції, яка незабаром започаткувала власне медіа The Kyiv Independent, Ківан закрив газету на знак розплати за опір колективу втручанню власника в роботу незалежної редакції. Редакцію нового медіа очолила колишній заступник головного редактора Kyiv Post Ольга Руденко.

Генеральним директором англомовної газети Kyiv Post став Люк Шеньє (Luc Chénier), який раніше вже обіймав цю посаду в 2016-2018 роках. За словами нового СЕО видання, рішення про зупинення випуску газети від 8 листопада 2021 року було ухвалено після "повного розриву відносин зі співробітниками видання через протидію планам масштабного розширення Kyiv Post". Шеньє анонсував повернення видання на роботу до Різдвяних свят.

Ківан купив Kyiv Post у бізнесмена Мохаммада Захура у 2018 році.

За даними системи "СПАРК-Інтерфакс", ТОВ "Бізнесгруп", яке є видавцем Kyiv Post і на 60% належить Ківану (ще 40% володіє партнер Ківана за низкою інших проектів Ольга Павлова), у 2019 році отримало 6,649 млн грн збитку, а 2020 року збільшило збитки на 64,2% - до 10,914 млн грн. Якщо 2019-го компанія отримала дохід від операційної діяльності у розмірі 5,682 млн грн, то 2020-го збиток від цієї діяльності становив 10,914 млн грн.

Теги: #нагайло_богдан #kyiv_post
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