Alibaba виділив $5,4 млрд на закупівлю АІ-чипів цього року

Китайський інтернет-гігант Alibaba заклав у бюджет на цей рік 39 млрд юанів ($5,39 млрд) на купівлю АІ-чипів, пише Financial Times із посиланням на поінформоване джерело.

При цьому суму може бути збільшено, якщо розширення бізнесу перевершить очікування.

Компанія в лютому повідомляла, що протягом трьох років планує інвестувати в хмарну і АІ-інфраструктуру не менше 380 млрд юанів - більше, ніж за останнє десятиліття.

Глава Alibaba Едді У також говорив про необхідність скоригувати розміри її наявних бізнесів із урахуванням штучного інтелекту. За даними джерел FT, результати всіх її підрозділів цього року оцінюватимуть у контексті їхньої здатності використовувати ШІ для стимулювання зростання.

Компанія закликає свої основні підприємства у сфері електронної торгівлі, зокрема Taobao and Tmall, активніше впроваджувати ШІ. У тісній співпраці з Qwen, підрозділом Alibaba у сфері штучного інтелекту, їхні команди розробляють функції для підвищення ефективності та поліпшення користувацького досвіду.

Крім того, Alibaba розробляє серію застосунків з нативною підтримкою ШІ і частину з них може запустити цього року, говорить одне з джерел FT.

Акції інтернет-гіганта подорожчали на 5,8% за підсумками торгів у Гонконзі у вівторок.