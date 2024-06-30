Визначились перші учасники 1/4 фіналу ЧЄ-2024 з футболу

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За підсумками перших ігор 1/8 чемпіонату Європи з футболу-2024 у Німеччині сформувалися перші учасники 1/4 фіналу турніру. На матчі в Берліні збірна Швейцарії переграла Італію з рахунком 2:0, а в Дортмунді збірна Німеччини в непростому матчі обіграла збірну Данії, також з рахунком 2:0.

Збірна Швейцарії впевнено провела матч, відкривши рахунок на 37 хвилині та закріпивши результат на 46 хвилині зустрічі. Італія мала лише один удар у площу воріт суперника, який припав у стійку воріт. Збірна Швейцарії виходить на переможця зустрічі Англія – Словенія.

У зустрічі збірних Німеччини та Данії було набагато більше драматичних моментів. Перший гол у зустрічі опинився у воротах Данії на 4 хвилині матчу, втім після відео перегляду VAR його скасували через порушення правил. На 36 хвилині матч було припинено через грозу зі шквалом. Після поновлення зустрічі на початку другого тайму м'яч опинився вже у воротах збірної Німеччини, але його знову відмінили після відео перегляду VAR через офсайд. На 53 хвилині через гру рукою у ворота Данії було призначено пенальті, що був успішно реалізований німцями. На 68 хвилині збірна Німеччини закріпила рахунок. Збірна господарів чемпіонату виходить на переможців матчу Іспанія – Грузія.

Чемпіонат Європи-2024 з футболу проходить у Німеччині з 14 червня по 14 липня 2024 року.