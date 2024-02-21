Спорт

17:39 21.02.2024

Форму для української олімпійської збірної на Олімпіаді в Парижі надасть польська компанія 4F - Гутцайт

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Форму для української олімпійської збірної на Олімпіаді в Парижі надасть польська компанія 4F - Гутцайт

Президент Національного олімпійського комітету (НОК) Вадим Гутцайт заявляє, що форму українським спортсменам на Олімпійські ігри в Парижі (Франція) надасть польська компанія 4F за спонсорським контрактом.

"Національний олімпійський комітет підписав новий контракт щодо нової форми з поляками. Поляки - 4F (польська компанія з виробництва спортивного одягу - ІФ-У) нас одягатиме на Олімпійські ігри. Нова, красива форма", - сказав Гутцайт в ефірі національного телемарафону в середу.

За його словами, контракт із польською фірмою є спонсорським, згідно з яким форму буде надано безкоштовно.

Крім того, голова НОК розповів, що були також пропозиції від китайських компаній, але комітет відмовився від китайського екіпірування.

 

Теги: #форма #олімпійці

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