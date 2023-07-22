Українського гросмейстера Іванчука не випускають на Кубок світу в Баку, Гутцайту надіслано відкритого листа - Міжнародна шахова федерація

Український гросмейстер Василь Іванчук отримав wild card від Міжнародної шахової федерації (FIDE) на участь у Кубку світу FIDE, що стартує 29 липня в Баку, проте не отримав дозволу для виїзду з країни, повідомляється у твіттері FIDE в суботу.

"Василь Іванчук живе у Львові, Україна. Згідно з чинним законодавством, для виїзду з країни зі спортивною метою йому потрібен дозвіл Міністерства молоді та спорту, оскільки він молодший за 60 років (зараз йому 54 роки). Такий дозвіл не було надано. Офіційний запит від організаторів чемпіонату світу, Азербайджанської шахової федерації також було відхилено", - розповіли у федерації.

У зв'язку з цим деякі з провідних світових гросмейстерів підписали відкритого листа до міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта. "Ми просимо шахову спільноту підтримати цю пропозицію, поширивши листа, і сподіваємося, що більше гросмейстерів висловлять свою підтримку гросмейстеру Іванчуку", - ідеться в повідомленні FIDE.