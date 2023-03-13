Українська спортсменка здобула золоту медаль на Кубку Європи з дзюдо

Українська спортсменка й учасниця проєкту Olympic Dreams Анна Олійник-Корнійко здобула золоту медаль у категорії “до 70 кілограмів” на Кубку Європи з дзюдо – одному з наймасштабніших турнірів року з цього виду спорту.

Спортсменка брала участь у складі кадетської збірної команди України. Всього українська чемпіонка перемогла у 5 сутичках зі спортсменками з Угорщини, Болгарії, Франції, Великобританії та Сербії.

“Вітаємо Анну з блискучим виступом й першим місцем на престижному європейському турнірі. Це чергове золото, здобуте учасниками нашого проєкту міжнародних таборів, доводить, що системна робота з підтримки українських спортсменів вже дає результати. Для нас це сигнал продовжувати проєкт й надалі, забезпечуючи майбутніх зірок світового спорту необхідними умовами для тренування. Професійний спорт не пробачає пауз, тож, навіть попри війну, ми й надалі докладатимемо зусиль, щоб наш проєкт продовжував розвиватися й охоплювати якнайбільше перспективних спортсменів“, – зазначив меценат проєкту Olympic Dreams та Благодійного фонду “Майбутнє – дітям” Анатолій Бойко.

Нагадаємо, що проєкт міжнародних таборів Olympic Dreams підтримують Міністерство молоді та спорту, Національний Олімпійський комітет України, посольства України у Греції та Кіпрі, а також партнери й меценати Благодійного фонду “Майбутнє – дітям”.

Влітку та восени 2022 року три групи спортсменів відправились до Греції, де відбувся перший формат таких кемпів . Там також було організовано дружній міжнародний турнір з дзюдо, в якому взяли участь спортсмени з Греції, Кіпру, Болгарії та України. Результатом турніру стали 9 золотих, 4 срібних та 9 бронзових медалей, а після табору українські спортсмени взяли ще 5 медалей на офіційних міжнародних турнірах.