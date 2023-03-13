Спорт

16:11 13.03.2023

Українська спортсменка здобула золоту медаль на Кубку Європи з дзюдо

2 хв читати
Українська спортсменка здобула золоту медаль на Кубку Європи з дзюдо

Українська спортсменка й учасниця проєкту Olympic Dreams Анна Олійник-Корнійко здобула золоту медаль у категорії “до 70 кілограмів” на Кубку Європи з дзюдо – одному з наймасштабніших турнірів року з цього виду спорту. 

Спортсменка брала участь у складі кадетської збірної команди України. Всього українська чемпіонка перемогла у 5 сутичках зі спортсменками з Угорщини, Болгарії, Франції, Великобританії та Сербії.  

“Вітаємо Анну з блискучим виступом й першим місцем на престижному європейському турнірі. Це чергове золото, здобуте учасниками нашого проєкту міжнародних таборів, доводить, що системна робота з підтримки українських спортсменів вже дає результати. Для нас це сигнал продовжувати проєкт й надалі, забезпечуючи майбутніх зірок світового спорту необхідними умовами для тренування. Професійний спорт не пробачає пауз, тож, навіть попри війну, ми й надалі докладатимемо зусиль, щоб наш проєкт продовжував розвиватися й охоплювати якнайбільше перспективних спортсменів“, – зазначив меценат проєкту Olympic Dreams та Благодійного фонду “Майбутнє – дітям” Анатолій Бойко. 

Нагадаємо, що проєкт міжнародних таборів Olympic Dreams підтримують Міністерство молоді та спорту, Національний Олімпійський комітет України, посольства України у Греції та Кіпрі, а також партнери й меценати Благодійного фонду “Майбутнє – дітям”.

Влітку та восени 2022 року три групи спортсменів відправились до Греції, де відбувся перший формат таких кемпів. Там також було організовано дружній міжнародний турнір з дзюдо, в якому взяли участь спортсмени з Греції, Кіпру, Болгарії та України. Результатом турніру стали 9 золотих, 4 срібних та 9 бронзових медалей, а після табору українські спортсмени взяли ще 5 медалей на офіційних міжнародних турнірах.

Також у лютому 2023 року чергова група спортсменів тренувалась на території Республіки Кіпр та долучилась до міжнародних змагань з дзюдо Cyprus International Judo Tournament 2023, в яких 8 країн світу були представлені понад 700 учасниками. В п’яти вікових категоріях українські дзюдоїсти, вихованці Олімпійського коледжу під керівництвом заслуженого тренера України Карена Балаяна та Олександри Старкової здобули 30 медалей: 14 з яких золотих, 10 срібних та 6 бронзових.

Теги: #дзюдо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:43 24.06.2022
Федерація дзюдо України відмовляється від участі в заходах Міжнародної федерації дзюдо через допуск спортсменів РФ та Білорусі

Федерація дзюдо України відмовляється від участі в заходах Міжнародної федерації дзюдо через допуск спортсменів РФ та Білорусі

20:42 06.03.2022
Міжнародна федерація дзюдо усунула Путіна від усіх займаних посад - реліз

Міжнародна федерація дзюдо усунула Путіна від усіх займаних посад - реліз

13:42 30.07.2021
Український дзюдоїст Хаммо посів п'яте місце у ваговій категорії понад 100 кг на Олімпіаді в Токіо

Український дзюдоїст Хаммо посів п'яте місце у ваговій категорії понад 100 кг на Олімпіаді в Токіо

14:06 27.07.2021
Призерка Олімпіади Білодід спростувала інформацію про завершення спортивної кар'єри

Призерка Олімпіади Білодід спростувала інформацію про завершення спортивної кар'єри

13:30 24.07.2021
Українська дзюдоїстка Білодід здобула бронзову медаль на Олімпіаді в Токіо

Українська дзюдоїстка Білодід здобула бронзову медаль на Олімпіаді в Токіо

10:23 01.07.2021
Чемпіонат України з дзюдо серед юніорів відбудеться в Харкові

Чемпіонат України з дзюдо серед юніорів відбудеться в Харкові

18:59 29.12.2020
Українку Білодід визнано найкращою дзюдоїсткою світу за останні два роки

Українку Білодід визнано найкращою дзюдоїсткою світу за останні два роки

13:56 23.11.2020
Президія Федерації дзюдо скасувала всі заплановані заходи до кінця березня 2021 року

Президія Федерації дзюдо скасувала всі заплановані заходи до кінця березня 2021 року

12:18 16.03.2020
Жіноча збірна України з дзюдо повернулася з Греції в Україну - Кулеба

Жіноча збірна України з дзюдо повернулася з Греції в Україну - Кулеба

18:07 20.09.2018
17-річна українка Білодід стала чемпіоном світу з дзюдо

17-річна українка Білодід стала чемпіоном світу з дзюдо

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

МОК не планує знімати санкцій із російських та білоруських спортсменів

Закарпатський клуб "Минай": бійка з ярославським "Шинником" у Туреччині була спровокована росіянами

Збірна США вирішила бойкотувати ЧС з боксу через участь росіян під прапором РФ

Балтійські країни та Польща виступають проти участі росіян в Олімпіаді-2024 - глава МЗС Латвії

Мінспорту представило флагманські профільні проєкти плану відновлення України

ОСТАННЄ

Сейм Литви висловився проти участі спортсменів РФ і Білорусі в Олімпійських іграх

Лондон закликає спонсорів Олімпіади чинити тиск на МОК із метою недопущення росіян на ігри

6 українських гравців у сквош увійшли до ТОП-10 у своїх вікових категоріях

Кабмін визначив Мінспорту органом, що забезпечує формування держполітики щодо утвердження української національної та громадянської ідентичності

У ПАРЄ підготують резолюцію про відсторонення спортсменів Росії та Білорусі від участі в міжнародному олімпійському русі

В.о. головного тренера національної збірної України з футболу призначено Руслана Ротаня

Україна впровадила санкції проти російських спортсменів Ісінбаєвої, Попова, Тарпищева і почесного президента Олімпійського комітету РФ Смирнова - Гутцайт

"Шахтар" вийшов до 1/8 турніру Ліги УЄФА

МОК не планує знімати санкцій із російських та білоруських спортсменів

Гутцайт допускає участь російських та білоруських спортсменів на Олімпіаді в Парижі як біженців

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА