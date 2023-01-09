Марсельський "Олімпік" орендував у "Аталанти" гравця збірної України Малиновського

Футбольний клуб "Олімпік" (Марсель, Франція) оголосив про оренду з правом викупу у команди "Аталанта" (Бергамо, Італія) гравця збірної України Руслана Малиновського.

За даними видання L'Équipe, після закінчення терміну оренди у шість місяців французький клуб зможе викупити Малиновського за EUR10 млн і до EUR3 млн у вигляді бонусів.

Після 17 турів "Олімпік" посідає третє місце в League 1 із 36 очками, відстаючи від "ПСЖ" на 8 очок, від "Лансу" – на 4 очки.

В "Аталанту" у липні 2019 року українець перейшов із бельгійського "Генка".