Спорт

18:12 21.11.2022

Беленюк просить виключити його зі складу членів НОК

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Беленюк просить виключити його зі складу членів НОК

 Олімпійський чемпіон та народний депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Жан Беленюк просить виключити його зі складу членів Національного олімпійського комітету України (НОК).

"У такому НОК не можу собі дозволити затриматися надовго", - написав Беленюк у фейсбуці і прикріпив свою заяву про виключення зі складу членів НОК.

Як повідомлялось, 17 листопада Вадим Гутцайт став новим президентом Національного олімпійського комітету України. За результатами голосування, яке відбулося під час 37-ї Генеральної асамблеї НОК України, Гутцайт набрав 83,6% голосів.

Крім того, ЗМІ стало відомо, що новими членами НОК на період 2022-2026 років стали Григорій Суркіс, Олександр Усик, Андрій Шевченко, Марина Бех-Романчук, Лілія Подкопаєва та інші, а також Нестор Шуфрич.

Згодом футболіст і тренер Шевченко заявив, що залишає НОК, оскільки не згоден із новим складом.

Пізніше Виконавчий комітет НОК прийняв відставку Андрія Кожем'якіна, Григорія Суркіса та Нестора Шуфрича.

 

Теги: #нок #беленюк

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