ФИФА до сих пор официально не сообщила решение по матчу плей-офф отбора на ЧМ-2022 между Россией и Польшей

Польский футбольный союз (PZPN) не получал официальное решение от Международной федерации футбола по полуфинальному матчу плей-офф отбора на ЧМ -2022 между РФ и Польшей, сообщил пресс-атташе PZPN Якуб Квятковски.

"ФИФА до сих пор не приняла решение о матче плей-офф Россия - Польша. Мы не получали никаких документов международной федерации на этот счет. Вся информация, которая появляется на эту тему в СМИ, это сугубо домыслы", - написал Квятковски в своем Twitter.

Как сообщалось, 28 февраля из-за полномасштабного вторжения российской армии в Украину ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА )приняли решение отстранить российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под своей эгидой.

По информации ряда польских СМИ, ФИФА не будет искать замену для сборной России в стыковых матчах отбора на Чемпионат мира – 2022 в Катаре и Польша автоматически выйдет в финальный стыковой матч, где сыграет с победителем пары Швеция – Чехия.

Источник: https://twitter.com/KwiatkowskiKuba