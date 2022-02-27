Спорт

22:59 27.02.2022

ФІДЕ заборонила офіційні змагання в РФ та Білорусі

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ФІДЕ заборонила офіційні змагання в РФ та Білорусі

Національні прапори і гімни Росії та Білорусі не повинні бути задіяні на міжнародних змаганнях з шахів, йдеться у заяві Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ).

"На заклик МОК, Рада ФІДЕ приймає рішення про те, що на всіх міжнародних шахових змаганнях з рейтингом ФІДЕ не повинні вивішуватися національні прапори Росії та Білорусі або звучати гімни. Натомість має використовуватися прапор національної шахової федерації або офіційний символ/логотип", - йдеться в заяві, опублікованій на сайті організації.

"Спрощена процедура виступу під прапором ФІДЕ застосовуватиметься там, де це вкрай важливо для гравців або будь-яких інших шахових чиновників у поточній геополітичній ситуації", - зазначається у тексті звернення.

"Офіційні шахові змагання та заходи ФІДЕ в Росії та Білорусі не проводитимуться", - йдеться у повідомленні.

Крім того, федерація розриває спонсорські угоди з державними компаніями РФ та Білорусі.

"Щоб захистити ФІДЕ від репутаційних, фінансових та будь-яких інших можливих ризиків, ФІДЕ розриває всі існуючі спонсорські угоди з будь-якими білоруськими та російськими санкційними та/або контрольованими державою компаніями і не укладатиме нових спонсорських угод з будь-якими такими компаніями", - йдеться у заяві.

Раніше МОК закликав міжнародні спортивні федерації скасувати міжнародні змагання в Росії та Білорусі, а також заборонити гімни та прапори цих країн.

Теги: #шахи #фіде
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