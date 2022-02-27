ФІДЕ заборонила офіційні змагання в РФ та Білорусі

Національні прапори та гімни Росії та Білорусі не повинні бути задіяні на міжнародних змаганнях із шахів, йдеться в заяві Міжнародної федерації шахістів (ФІДЕ).

"На заклик МОК Рада ФІДЕ приймає рішення про те, що на всіх міжнародних шахових змаганнях із рейтингом ФІДЕ не повинні вивішуватися національні прапори Росії та Білорусі або звучати гімни. Натомість має використовуватися прапор національної шахової федерації або офіційний символ/логотип", - йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті організації.

"Спрощена процедура виступу під прапором ФІДЕ застосовуватиметься там, де це вкрай важливо для гравців або будь-яких інших шахових чиновників у поточній геополітичній ситуації", - зазначено в тексті звернення.

"Офіційні шахові змагання та заходи ФІДЕ в Росії та Білорусі не проводитимуть", - йдеться в повідомленні.

Крім того, федерація розриває спонсорські угоди з державними компаніями РФ та Білорусі.

"Щоб захистити ФІДЕ від репутаційних, фінансових та будь-яких інших можливих ризиків, ФІДЕ розриває всі чинні спонсорські угоди з будь-якими білоруськими та російськими санкційними та/або контрольованими державою компаніями і не укладатиме нових спонсорських угод з будь-якими такими компаніями", - йдеться в заяві.

Раніше МОК закликав міжнародні спортивні федерації скасувати міжнародні змагання в Росії та Білорусі, а також заборонити гімни та прапори цих країн.