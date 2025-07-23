Спортмедіа Tribuna.com запустило глобальну платформу 6 мовами з метою вийти на 50 млн щомісячних користувачів

Українське спортивне медіа Tribuna.com, яке наразі має більше 12 млн щомісячних користувачів, оголосило про запуск глобальної футбольної платформи шістьма міжнародними мовами — англійською, іспанською, німецькою, французькою, італійською та арабською та має амбіцію збільшити число користувачів вчетверо.

"Наша амбіція — 50 мільйонів щомісячних користувачів у всьому світі", — повідомив співзасновник Tribuna.com Максим Березінський агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, це довгострокова мета, яка потребує сильної команди.

"Зокрема, для роботи з міжнародною платформою ми активно залучаємо нативних спікерів, які розуміють не лише мову, а й локальний контекст. Наприклад, арабомовну версію Tribuna курує колишній редактор сайту "Манчестер Сіті" арабською", – навів приклад Березінський.

Він наголосив, що паралельно підтримується розвиток уже наявної української команди, й завдання ресурсі в Україні незмінне — залишатися провідним спортивним медіа.

"Звісно, більшість користувачів міжнародних версій приходять до нас, щоб прочитати про улюблену команду або дізнатися рахунок екзотичного матчу. Але ми вважаємо своїм завданням і обов’язком також розповідати про український контекст і свідомо розвиваємо цей напрям на іншомовних версіях", – зазначив Березінський.

Співзасновник Tribuna.com додав, що ресурс поширює інформацію про руйнування росією українських спортивних об’єктів, а також просуває відомих українських атлетів, таких як футболіст Олександр Зінченко, стрибунка у висоту Ярослава Магучіх, фехтувальниця Ольга Харлан або боксер Олександр Усик.

Окрім того він повідомив про плани поширення використання штучного інтелекту (AI) та реалізації конкретних AI-проєктів уже найближчим часом.

Tribuna.com заснована понад 10 років тому Дмитром Навошею та Максимом Березінським. Наразі компанія окрім міжнародного сайту також просуває застосунок Football Xtra, в якому намагається поєднати медіа, спільноти футбольних фанатів і сервіс спортивної статистики, який охоплює більше 600 турнірів у 160 країнах. Окрім того до продуктів видавництва також входять 12 мобільних застосунків для iOS та Android, створених для фанатів провідних футбольних клубів світу — від "Барселони" до "Ювентуса".

Згідно з інформацією в YouControl, громадяни Білорусі Навоша та Березінський є власниками у пропорції 85% на 15% ТОВ "Спорт сєгодня". Виручка очолюваної Березінським компанії у минулому році зросла до 15,44 млн грн з 9,92 млн грн у 2023 році, а чистий збиток склав 1,23 млн грн проти 5,22 млн грн чистого прибутку роком раніше.

Окрім того у Березінського, за даними YouControl, є історичний звя’зок з ТОВ "Трібуна діджитал", де він був співвласником. Зараз цієї компанією, яка минулого року отримала 6,42 виручки за чистого збитку 3,16 млн грн, володіє її директор Олексій Сімченкою.

На сайті Tribuna.com вказані контакти кіпрської Tribuna Trading LTD, яка була зареєстрована 2016 року й одним з директорів якої є Навоша.