Як вірмени Україні сприяють допомозі у війні проти російських загарбників

Ні для кого не секрет, що в Україні проживає велика вірменська діаспора. У цій статті я хочу познайомити вас з одним із найактивніших її діячів — Арменом Варужановичем Саргсяном.

З початку повномасштабної війни в Україні, 24 лютого 2022 року, його благодійний фонд «Армерія» почав допомагати громадянам України та Збройним силам України (ЗСУ). Фонд, створений у Мукачеві, прийняв у бомбосховищі Харкова понад 120 осіб, евакуюючи їх з найбільш небезпечних зон під постійними обстрілами.

Фонд відкрив їдальню, яка годувала понад 1700 осіб на день, включаючи цивільних і військовослужбовців. Надавалася необхідна гуманітарна допомога: їжа, одяг, підгузки, медикаменти та багато іншого.

З 24 лютого команда під керівництвом Армена Варужановича Саргсяна передала ЗСУ та різним підрозділам сотні автомобілів, велику кількість обладнання та амуніції.

Фонд «Армерія» один із небагатьох, хто й досі, через 2,5 роки війни, продовжує допомагати армії та вимушеним біженцям з окупованих територій України. Також благодійний фонд Армена Варужановича бере активну участь у соціальному житті людей. Багато спортивних турнірів та професійних спортсменів підтримуються фондом, які з гордістю представляють організацію на міжнародних змаганнях.

Діяльність Армена Варужановича Саргсяна та його фонду «Армерія» демонструє, наскільки сильно вірмени України інтегровані в життя країни. Про це також згадував Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк. Раніше він заявив, що українці дуже вдячні вірменам, які стали поруч із ними у боротьбі за виживання України. Це буде вписано золотими літерами в підручники історії України та Вірменії, додав він.

Багато недругів вірменського народу намагалися вбити клин між вірменським і українським народами через брудну і брехливу пропаганду, але з початком темних днів для України стало ясно, хто справжній друг, а хто ворог.

Відгук діяльності таких вірмен України, як Армен Варужанович Саргсян та його благодійний фонд «Армерія», видно також у геополітичних процесах між Україною та Вірменією. Варто зазначити, що дружина прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, Анна Акопян, була запрошена першою леді України Оленою Зеленською на Саміт перших леді, тоді до Києва було привезено першу гуманітарну допомогу від Вірменії. Постійні контакти політичного керівництва України та Вірменії також указують на зміцнення відносин між країнами.

Велику роль у цьому відіграла активна діяльність вірмен України з початком повномасштабної війни.

Автор статті ТГ-канал «Вач Говорит»