Пресрелізи

14:17 15.06.2024

Фонд Порошенка відзвітував про допомогу армії на суму 5,4 млрд грн

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Витримати російський удар у цій війні зможемо лише тоді, коли кожен вкладатиме максимум сил та ресурсів.

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Від початку повномасштабного вторгнення наша команда не спинялась ні на хвилину. Ми перетворились на конвеєр, де за один робочий тиждень встигаємо закупити та привезти військовим необхідну техніку. Запити від підрозділів постійно зростають. Тому тільки і встигаємо планувати поїздки: Сумщина, Чернігівщина, Харківщина, Донбас та Південь.

За цей час Фонд Порошенка та Справа Громад встигли доставити на фронт техніки загальною сумою на 5 млрд 400 млн, з яких майже 5 мільярдів — наші з Марина Порошенко кошти. А 169.305.000 — це сума нашого внеску лише за останній місяць.

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Війна змінюється — перелік необхідного теж. Головний акцент зараз: дрони, засоби радіоелектронної боротьби та розвідки, фортифікації. Тому шукаємо цю техніку всюди, за кордоном та в українського виробника і закуповуємо максимально можливі обсяги.

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За останні 30 днів встигли передати:  4 тис. FPVшок різних модифікацій та стільки ж акумуляторів для них,  804 шини на різні типи вантажівок,  254 «Ванільні цукорки»,  210 генераторів,  207 Mavic-3,  48 штук окопного РЕБу «Шатро»,  45 Mavic 3T,  27 квадроциклів,  12 зарядних станцій Bluetti,  8 екскаваторів,  8 Starlink,  7 прально-душових комплексів,  6 моторних човнів,  4 вантажівки DAF,  2 автобуси,  2 командно-штабні машини,  2 вантажівки DAF YA.

І, звісно, один із найголовніших наших проєктів — комплекс радіоелектронної боротьби «Ай-Петрі СВ», в розробку та виготовлення якого Фонд вклав уже 200 млн гривень. Тепер майже 30 одиниць захищають життя наших воїнів по всій лінії фронту.

А наша команда не планує збавляти темп — допомагатимемо армії доти, доки буде потрібно.

Теги: #фонд_порошенка

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