Sense Bank підписав угоду про партнерство з Фондом Розвитку Підприємництва

Подія відбулась 6 червня 2024 року. Після підписання угоди Sense Bank набув статусу партнеру Фонду Розвитку Підприємництва. Документ покладе початок співпраці між установами та розширить можливості для вітчизняного бізнесу.

В рамках договору про співпрацю Sense Bank отримає доступ до програм Фонду для підтримки мікро, малого та середнього бізнесу, а також дозволить отримувати додаткове кредитне фінансування для розвитку кредитування бізнесу.

Голова Правління Sense Bank Олексій Ступак зазначив, що це важливий крок для розвитку підприємництва в Україні.

«Підписання угоди про партнерство між Сенс Банком та Фондом Розвитку Підприємництва значною мірою розширить наші можливості в галузі кредитування бізнесу. Особливо це важливо для представників мікро, малого та середнього бізнесу, оскільки саме ці представники підприємницької діяльності є фундаментом та основою сильної та незалежної економіки. Об’єднавши спільні зусилля ми зможемо створити ще більше можливостей для бізнесу», – прокоментував подію Олексій Ступак.

«Ми раді вітати нового банка — партнера, через якого ФРП буде розширювати підтримку фінансування малого та середнього бізнесу України, особливо це важливо під час війни», – зазначив Андрій Гапон, Голова Правління Фонду розвитку підприємництва.

Нагадаємо, що Sense Bank це системно важливий банк, 100% акцій якого належить державі Україна в особі Міністерства фінансів України, який є першим в України банком, що запустив можливість онлайн реєстрації першого банківського рахунку для юридичних осіб.