ОТП БАНК будує власну систему довкільно-соціального управління

Комплексна «зелена» трансформація в Україні набуває особливого значення та вже впливає на бізнес. АТ «ОТП БАНК» враховує тенденції, тож вже запланував низку заходів у межах створення власної системи управління соціальними та довкільними питаннями, розповів ESG менеджер Банку Максим Олійник під час відкритого діалогу «Зелений» порядок денний для України: особлива роль та унікальні виклики для банків» за участі представників НБУ, EBRD, KSE та низки українських фінансових установ.

«ОТП БАНК активно працює в напрямку підтримки та розвитку «зелених» технологій та соціальної відповідальності українського бізнесу. Зараз розробляємо власну систему управління довкільними та соціальними питаннями, яка буде гармонізована з вимогами Європейського Союзу та допоможе Банку створити свій «зелений» портфель», - сказав М.Олійник.

За словами ESG менеджера, ОТП БАНК орієнтується на стандарти ЄС у сфері «зелених» і сталих технологій та практик, направлені на зменшення ризиків та невизначеності, з якими інвестор стикається при фінансуванні проєктів. «У питанні підтримки «зелених» і сталих технологій та практик Банк має не тільки відповідати вимогам ЄС, а й чітко дотримуватись правил, які диктує Національний банк України, адже ESG стає необхідністю», - підкреслив він.

Як наголосив Максим Олійник, комплексна «зелена» трансформація відкриває доступ до ресурсів глобальних інвесторів та сучасних європейських технологій, що, своєю чергою, сприятиме розвитку економіки України та збільшуватиме кількість потенційних клієнтів Банку. ОТП БАНК, враховуючи це, а також бажання використати потенційні можливості, напрацював ESG Стратегію на 2024 рік, яка передбачає:

• розробку та впровадження всіх складових системи управління соціальними та довкільними питаннями (політика щодо довкільних та соціальних питань, окремий канал комунікації, розбудова інституційної та кадрової спроможності);

• створення окремих «зелених» продуктів та розбудова власного «зеленого» портфелю (варто детальніше, на мій погляд);

• інвентаризацію викидів парникових газів Банку та розробка заходів для зменшення вуглецевого сліду;

• удосконалення навчальної програми щодо ESG та сталого розвитку для всіх співробітників Банку.