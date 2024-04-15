Пресрелізи

12:35 15.04.2024

Тиждень з Київською оперою на Подолі – 15 – 21 квітня

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Тиждень з Київською оперою на Подолі – 15 – 21 квітня

18 квітня о 13:00, 20 квітня о 12:00 - Балет на 2 дії "Білосніжка та семеро гномів"

Казкова балетна вистава, яку просто обожнюють глядачі Київської опери. Саме вона збирає найбільші зали, отримує захопливі відгуки та вже роки тримає впевнене лідерство. Вічний сюжет про красу і заздрість, добро і зло, дружбу і зраду. Цей захопливий сюжет роками зачаровує, вчить співпереживати та бути такими ж добрими, як кумедні гноми.

18 квітня о 18:00 - Концерт солістів театру "Пробудження" з циклу "Романс в Укритті"

Якщо об’єднати найгеніальніших композиторів, додати до цього найблискучіших виконавців, талановитого режисера – то це буде вишуканий концерт для особливих шанувальників. Для гурманів – можливість насолодитися неперевершеними творами та досконалим виконанням, для тих, хто відкриває для себе світ музики, – почути геніальне в одному концерті і полюбити класику назавжди.

20 квітня о 17:00 - Комічна опера  "Шлюбний вексель, або Щастя за добу"

У складні часи гумор здатен ставати передумовою вигадливості, спонукати до пошуку нестандартних рішень і точно не дозволить вам піддатися відчаю. Історія про дбайливого татуся Тобіаса Мілля, який будь-що намагається зробити свою улюблену доню заможною завдяки вдалому заміжжю, неодноразово розсмішить вас до сліз. Особливо за умови, що донька норовлива, завзята та має зовсім інші плани на майбутнє.

21 квітня о 12:00 – Мюзикл-казка "Як козаки змія приборкували"

Зрозуміло, що перемога буде за козаками, і вони приборкають змія. Зрозуміло, що закохані Пилип та Ярина будуть разом. А от як все це відбуватиметься, чи вдасться комусь розгадати таємницю змія, чи зможе хтось розвеселити його нудьгуючу донечку, і що ж все таки станеться із цією "занудною штучкою" та її батечком… Про все це ви дізнаєтеся з нашої вистави. Мова музики, пісні, танці, жарти, влучне дотепне слово захоплять вас у цьому запальному козацькому дійстві.

Теги: #київська_опера

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