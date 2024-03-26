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13:11 26.03.2024

Повернення українців додому та трудова міграція підживлять ринок праці

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Повернення українців додому та трудова міграція підживлять ринок праці

Київ, 26 березня 2024. Українська робоча сила істотно зменшується, і з початком повномасштабної війни ці процеси отримали значне прискорення.  До цих висновків прийшли учасники круглого столу "Робоча сила в Україні: поточний стан, проблеми, перспективи". Для того, аби збалансувати ринок праці України потрібно повертати наших співвітчизників додому, а також залучати трудових мігрантів. Крім того, потрібно підвищувати ефективність праці та створювати нові робочі місця вдома, щоб зупинити подальший виїзд українців за кордон.

На думку учасників заходу, основними проблемами процесу залучення трудових мігрантів стане ставлення до них в місцевих громадах, особливо коли в них відбудеться істотне збільшення кількості іноземців. Ця ситуація несе в собі багато викликів, вирішувати які потрібно ще на рівні розробки правильної міграційної політики, яка сприятиме залученню саме тих іноземців, які не стануть в майбутньому джерелом соціальних проблем в країні.

"Українці мають дуже тісні звʼязки з Батьківщиною. Ці звʼязки ґрунтуються на національній свідомості і ідентичності. Є загальне усвідомлення викликів перед Україною і тому єдине, що прагне українець у вигнанні - це відчуття близькості України, що вона поруч і готова його захистити. Тому головною ціллю дипломатичної служби, Верховної Ради та державного апарату по відношенню до наших біженців повинно стати адвокація і захист наших українців у вигнанні. Щоб вони не почувались сам на сам з державними органами іноземної держави. І саме над цим працюєм", - зазначив Олег Дунда, народний депутат України.

"На сьогодні постає нагальне завдання побудови нової економічної моделі України – моделі економічного прагматизму, орієнтованої на інноваційність та конкурентоспроможність. Відповідно на перший план виходить завдання належного трудоресурсного забезпечення, що висуває нові вимоги до підготовки робочої сили, здатної до реалізації відповідних перетворень. В свою чергу, це вимагає кардинальної зміни ставлення до науки і освіти в країні, визнання їх ролі як драйверів економічного зростання", - сказала Світлана Калініна, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України.

"Єдина противага абсолютно неминучому скороченню населення, це є імміграція. Вона потрібна масштабна, десь 300 тисяч щорічно. Це дуже багато. Питання не в тому, як прийняти цих людей, а в тому, як їх абсорбувати. Ми повинні зробити все, щоб ці люди сприймали український спосіб життя та українські цінності. В умовах коли гідних робочих місць з гарною зарплатою не так багато, місцеве населення може сприймати робочу силу, яка приїде з-за кордону, як конкурентів", - додала Елла Лібанова, директор Інституту демографії та проблем якості життя НАН України.

"Громадяни, що повертатимуться додому, можуть відігравати важливу роль у передачі кваліфікації та навичок, набутих за кордоном, до місцевого населення. Крім досвіду багато хто набуває  підприємницькі здібності, які можуть допомогти країнам краще відновлюватися. Надання оперативної підтримки через можливості отримання доходу як для тих, хто повертається, так і для громад у районах повернення може допомогти загальному процесу повернення та реінтеграції", - сказав Василь Воскобойник, керівник проекту "Візія-2033", президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування.

За результатами роботи Круглого столу була створена робоча група з розробки пропозицій щодо удосконалення державної міграційної політики України.

Захід організовано Асоціацією "Всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування" в межах реалізації проєкту "Візія-2033: збереження та розвиток трудових ресурсів України в найближче десятиріччя" за підтримки Програми USAID "РАДА: наступне покоління", що виконується ГО "Інтерньюз Україна".

Дана подія стала можливою завдяки щедрій підтримці американського народу через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст не обов'язково відображає погляди USAID чи уряду Сполучених Штатів.

Дослідження "Оцінка ситуації яка склалась з трудовими ресурсами в Україні" проведено за підтримці Міжнародного фонду "Відродження".

Довідка:

Всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування є неприбутковою громадською організацією, що опікується питаннями та проблемами, пов’язаними з працевлаштуванням за кордоном громадян України. Членами асоціації є незалежні приватні компанії, що надають послуги у сфері міжнародного працевлаштування. Асоціація існує заради координації зусиль всіх учасників ринку працевлаштування за кордоном та ефективного захисту інтересів українських працівників, що працюють за межами України.

Міжнародний фонд  "Відродження" – одна з найбільших благодійних фундацій в Україні, що з 1990-го року допомагає розвивати в Україні відкрите суспільство на основі демократичних цінностей. За час своєї діяльності Фонд підтримав близько 20 тисяч проектів на суму понад 350 мільйонів доларів США.

Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного Фонду "Відродження". Матеріал представляє позицію авторів і не обов’язково відображає позицію Міжнародного фонду "Відродження".

 

Теги: #воскобойник #всеукраїнська_асоціація_компаній_з_міжнародного_пр #воскобойник_василь #міжнародний_фонд_відродження

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