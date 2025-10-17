Інтерфакс-Україна
Розширення ресурсної бази: «Укрнафта» дослідила 1330 км² площ за допомогою 3D сейсморозвідувальних робіт за три роки

1 330 км² 3D сейсморозвідки за три роки: це масштаб досліджень, які «Укрнафта» провела, щоб розширити ресурсну базу та підвищити точність геологічного моделювання.

Одне з головних стратегічних завдань компанії — збільшення запасів вуглеводнів.

Для цього «Укрнафта» інвестує у сучасні геофізичні дослідження, які дозволяють виявляти нові перспективні пласти та ефективніше планувати буріння.

«У 2025 році загальна площа 3D сейсморозвідки становить приблизно 750 км², - зазначив виконувач обов'язків голови правління АТ «Укрнафта» Юрій Ткачук. - Польова фаза вже завершена на двох родовищах, ще одне перебуває у роботі, а дослідження на трьох нових заплановані до кінця року. Це послідовна робота, яка забезпечує довгострокову стабільність видобутку та енергетичну стійкість України».

Саме «Укрнафта» стала першою компанією в Україні, яка застосувала бездротову технологію 3D-сейсморозвідки в гірських умовах.

Цей підхід дозволяє працювати у складних геологічних умовах, мінімізує екологічний вплив, скорочує тривалість польових робіт і забезпечує вищу точність геофізичних даних.

Отримані результати формують основу цифрових геологічних і гідродинамічних моделей, що допомагають прогнозувати динаміку видобутку та приймати обґрунтовані технічні рішення.

У 2026 році компанія продовжить 3D-сейсморозвідку на найбільш перспективних родовищах.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує 663 АЗК.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.

