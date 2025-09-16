Інтерфакс-Україна
14:38 16.09.2025

ОТП БАНК нарощуватиме фінансову підтримку бізнесу - Алла Бініашвілі

АТ «ОТП БАНК» планує наступного року продовжувати активне кредитування корпоративного бізнесу, зокрема, збільшуватиме обсяги фінансування відновлюваної енергетики. Про це Алла Бініашвілі, членкиня правління ОТП БАНК, відповідальна за розвиток корпоративного бізнесу, розповіла під час організованого Європейською Бізнес Асоціацією за підтримки ОТП БАНК заходу «Global Outlook: Strategic Momentum».

«Що, на нашу думку, буде драйвером у 2026 році? Безумовно, відновлювана енергетика. Вона вже фінансується поки здебільшого в державних банках, але всі інші установи теж визначають своїм пріоритетом фінансування енергобезпеки, відновлюваної енергетики. І ми в ОТП БАНК очікуємо суттєвого зростання наступного року її частки у своєму портфелі та в портфелях інших банків», – сказала А.Бініашвілі.

За її словами, банківський сектор характеризується високим рівнем ліквідності, і банки рішуче налаштовані й надалі фінансувати підприємства. У 2025 році до ТОП-3 сфер кредитування увійшли сільське господарство, харчова промисловість, а також торгівля – як оптова, так і роздрібна. Фінустанови підтримують українські компанії, конкуруючи за клієнтів і пропонуючи їм оптимальні ставки та умови. «Вони це роблять, успішно кредитують. Але так само й підприємства фінансують банки. Коли ми подивимося на баланси банківських установ, то побачимо, що пасивів, тобто депозитів й залишків на рахунках, удвічі більше, ніж активів. Причина цьому – невизначеність: більшість компаній бояться вкладати кошти в проєкти через війну і пов’язані з нею ризики. Однак ми зростаємо, банківський сектор розвивається. Якщо говорити про ОТП БАНК, то ми зросли за пів року на 35% у гривні, тобто плюс 6 мільярдів гривень до показників початку року», – підкреслила членкиня правління.

Як зазначила Алла Бініашвілі, попри всі виклики, зокрема, геополітичну ситуацію, інфляційні процеси, погіршення торговельного балансу через потреби в імпорті для енергобезпеки, нижчі врожаї, кадровий дефіцит, фінансові установи оптимістично дивляться у майбутнє. «Ми не маємо опускати руки, адже коли війна закінчиться, всі будуть кредитувати, і це буде бум. А зараз працюємо, виходячи з тієї ситуації, яка в нас є, і робимо все задля ефективної підтримки бізнесу та економіки країни», – наголосила членкиня правління ОТП БАНК.

У заході «Global Outlook: Strategic Momentum» взяли участь голова Національного банку України Андрій Пишний, керівниця Міжнародної фінансової корпорації (IFC) в Україні Олена Волошина та представники бізнес-спільноти. Присутні зосередилися на таких ключових напрямах: фінансова стійкість та роль бізнесу у відновленні України. Обговорювали практичний внесок компаній у відбудову інфраструктури держави, а також інновації та підтримку, необхідну для подолання поточних викликів. Загалом захід відвідали близько 350 гостей, ще 200 приєднатися до конференції онлайн.

Теги: #алла_бініашвілі #фінансова_підтримка #бізнес #отп_банк

