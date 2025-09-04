В Україні запустили інформаційний портал Рад ВПО з інтерактивною картою

Продовжуючи підтримувати розвиток та посилення спроможностей Рад ВПО в Україні, УВКБ ООН та його партнерська неурядова організація, Благодійний фонд «Стабілізейшен Суппорт Сервісез», запустили онлайн-ресурс із корисними матеріалами для Рад ВПО.

© Стабілізейшен Суппорт Сервісез

Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) разом із партнерською неурядовою організацією, Благодійним фондом «Стабілізейшен Суппорт Сервісез», запустили нову онлайн-платформу для підтримки роботи Рад ВПО по всій Україні.

Портал Рад ВПО надає користувачам доступ до освітніх і методичних ресурсів, оновлень законодавства та тематичних новин, а також інтерактивної карти з ключовою інформацією про кожну раду. Платформа також дозволяє радам ділитися своїми новинами та подіями, зміцнюючи їхню видимість і вплив на місцевому рівні.

Розроблений у партнерстві з ГО «Конгрес рад ВПО», портал має на меті допомогти Радам ВПО виконувати їхню місію: представляти інтереси внутрішньо переміщених осіб, впливати на рішення, які їх стосуються, та виступати агентами змін у своїх громадах.

«Потреба в такому порталі обговорювалася на зустрічах з Радами ВПО протягом кількох років. Ми вдячні УВКБ ООН в Україні за підтримку у його створенні. Сподіваємося, що і члени та членкині Рад, і ті, хто з ними співпрацює, будуть із задоволенням користуватися цим порталом, знайдуть там і базу знань, і корисні контакти, з нетерпінням чекаємо на їхній зворотній звʼязок і активність», — зазначила Ольга Іванова, директорка проєктів розвитку та адвокації БФ «Стабілізейшен Суппорт Сервісез».

«Ради ВПО – це важливий механізм, за допомогою якого внутрішньо переміщені особи просувають сталі рішення щодо переміщення. Для цієї роботи їм потрібні сучасні інструменти, такі як портал Рад ВПО. Цей портал полегшить їхню щоденну роботу, забезпечить видимість їхньої діяльності та дозволить обмінюватися знаннями, досвідом і кращими практиками. Це допоможе Радам ВПО й надалі ініціювати зміни, які покращують їхнє життя в нових громадах і в суспільстві загалом», – сказала Ніна Шрепфер, заступниця Представниці УВКБ ООН (з питань захисту) в Україні.

Ключові функції порталу включають інтерактивну карту Рад ВПО з окремими сторінками, що містять інформацію про їхнє створення, місце розташування, контакти, діяльність і новини. Він також пропонує бібліотеку корисних матеріалів, таких як посібники, навчальні відео та аналітичні звіти для підтримки рад у їхній щоденній роботі. Користувачі знайдуть оновлення законодавства та тематичні новини, що стосуються внутрішньо переміщених осіб, оголошення про майбутні події на місцевому й національному рівнях, а також історії успіху та приклади того, як Ради ВПО вплинули на процеси ухвалення рішень у громадах.

Портал буде корисним не лише для членів рад ВПО, але й для органів місцевої влади, організацій громадянського суспільства та партнерів, які працюють над підтримкою і захистом прав внутрішньо переміщених осіб.

Ця ініціатива є частиною ширших зусиль УВКБ ООН щодо розбудови потенціалу Рад ВПО як платформ для адвокації та участі. Серед останніх ініціатив – освітній відеокурс «Ради ВПО: від адаптації до впливу», запущений спільно з ССС на платформі «Дія.Освіта», а також два всеукраїнські форуми Рад ВПО, проведені у 2023–2024 роках. Наступний форум запланований на листопад 2025 року.

Контакти для ЗМІ:

Для УВКБ ООН: Елізабет Хаслунд, [email protected]

Для ССС: Дар'я Гончарова, [email protected]