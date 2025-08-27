Інтерфакс-Україна
16:17 27.08.2025

Фінішна пряма: UKRNAFTA зібрала 80 млн грн для «Хартії»

Фінішна пряма «Енергійного збору»: завдяки клієнтам UKRNAFTA зібрала 80 млн грн для Другого корпусу Національної гвардії України «Хартія»!

Кошти спрямовуються на потреби бійців: безпілотники, зв'язок, транспорт.

В рамках «Енергійного збору» UKRNAFTA вже передала нацгвардійцям 14 пікапів, а також 85 дронів та інше важливе обладнання, необхідне для виконання бойових завдань.

Нагадуємо, що допомогти «Хартії» дуже просто: гривня з кожного літра 95 Energy чи дизелю, кави, хотдога чи товарів з червоними цінниками йде на потреби корпусу.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року компанія вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 545 АЗК - 461 власних і 84 в управлінні.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.

