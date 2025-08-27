Інтерфакс-Україна
16:06 27.08.2025

Фінансування енергоефективності: ОТП БАНК та Sanlarix стали партнерами

АТ «ОТП Банк» та Sanlarix, одна з провідних компаній в Україні у сфері встановлення сонячних електростанцій для бізнесу та приватних домогосподарств, стали партнерами у межах кредитування енергоефективності.

Sanlarix забезпечує повний цикл рішень: від проєктування до монтажу та сервісного обслуговування енергоефективного обладнання.

Окрім сонячних електростанцій, компанія Sanlarix також встановлює промислові системи накопичення електроенергії та зарядні станції для електромобілів, забезпечуючи повний цикл рішень для сучасного енергоефективного бізнесу.

ОТП БАНК фінансує продукти від Sanlarix загальною сумою до 1 млн грн. Строк надання кредиту – до 7 років, реальна річна ставка — до 24,44%.

«Енергоефективність у кредит» від ОТП БАНК – це напрям фінансування Банком установок, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії: сонячних панелей, вітрових та газотурбінних електростанцій, колекторів, теплових насосів, гібридних систем електропостачання. Згідно з умовами, Банк надає попереднє рішення за 15 хвилин, від  позичальника очікується мінімальний пакет документів, а оформлення кредиту відбувається онлайн.

Дізнатися більше про «Енергоефективність у кредит» від ОТП БАНК можна за посиланням.

