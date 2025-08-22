Київстар та Google оголошують про партнерство щодо YouTube Premium в Україні

Київстар, провідний український оператор електронних комунікацій, підписав угоду про партнерство з Google щодо розвитку послуги YouTube Premium в Україні. Завдяки цій співпраці абоненти Київстар отримають доступ до преміум сервісу за 90 гривень на місяць.

YouTube Premium — це цифровий сервіс за підпискою, який надає користувачам розширені можливості на платформі YouTube: перегляд відео без реклами, фонове відтворення контенту (відео та музики), завантаження контенту для перегляду офлайн, а також повноцінний доступ до сервісу YouTube Music Premium.

Партнерство між Київстар та Google відкриває також нові можливості для українських контент-мейкерів. Зростання аудиторії та кількості переглядів сприятиме розвитку локального сегмента YouTube, допоможе авторам масштабувати свій контент і створить додаткові перспективи для монетизації своєї творчості чи бізнесу.

«Ця угода зміцнює позиції Київстар як технологічного лідера та сприяє розвитку цифрових сервісів у країні. Очікуємо, що вона позитивно вплине на зростання української креативної індустрії. Це лише перший етап співпраці з глобальною платформою та найпопулярнішим відеохостингом у світі. Надалі ми плануємо розширяти нашу взаємодію та надавати доступ до інших сервісів YouTube за підпискою для клієнтів Київстар», — зазначив Ілля Польшаков, Директор з розвитку нових напрямків бізнесу в Київстар.

«Ми раді підтримувати українських YouTube-креаторів. Завдяки цьому новому проєкту з нашим довгостроковим партнером «Київстар» досвід користування YouTube Premium стає ще кращим, пропонуючи українцям свободу переглядати улюблений контент без реклами, будь-коли та будь-де. Ми сподіваємося, що це надихне українців розкривати свій творчий потенціал та сприятиме подальшому розвитку креативної екосистеми України», — додала Тетяна Лукинюк, директорка Google в Україні.

Київстар запропонує своїм абонентам унікальні привабливі умови користування YouTube Premium. Окрім того, користувачі зможуть легко оформити сервіс, керувати ним через додаток «Мій Київстар», а також оплачувати його безпосередньо з мобільного рахунку.

«Абоненти Київстар зможуть оформити підписку та оплачувати YouTube Premium у межах свого тарифного плану. Це партнерство забезпечить доступ до преміальних сервісів YouTube за однією з найконкурентніших цін в Україні. Для користувачів, які цінують якісний цифровий контент, Київстар запропонує зручний і надійний спосіб підключення. Це лише одна з багатьох переваг, які матимуть клієнти Київстар», — підкреслив переваги для клієнтів Озан Аслан, директор з розвитку бізнесу на масовому ринку Київстар.

Детальна інформація про умови підключення та тарифи буде оприлюднена найближчим часом на офіційних платформах Київстар.

Довідка про Київстар

Київстар — найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на червень 2025 року обслуговував близько 22,4 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів «Домашнього Інтернету». Компанія надає послуги з використанням широкого спектру мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ та ін. Київстар розвиває в Україні нові телеком технології і протягом 2023-2027 років планує інвестувати в цей напрямок 1 млрд дол. США. Компанія допомагає Україні долати виклики воєнного часу і за останні три роки виділила понад 3,4 млрд грн для підтримки Сил оборони, абонентів, на реалізацію соціальних проєктів. Акціонер Київстар — міжнародна Група VEON. Акції Групи знаходяться на фондовій біржі NASDAQ (Нью-Йорк). Київстар 27 років працює в Україні та визнаний найбільшим платником податків на ринку електронних комунікацій, кращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією. Додаткова інформація: [email protected], www.kyivstar.ua

Довідка про Google

Про Alphabet Inc.

Ларрі Пейдж і Сергій Брін заснували компанію Google у вересні 1998 року. Сьогодні в компанії працює понад 180 000 співробітників по всьому світу, і Google пропонує широкий спектр продуктів і платформ, таких як Пошук, Карти, AdWords, Gmail, Android, Chrome і YouTube. У жовтні 2015 компанія Google увійшла до складу холдингової компанії Alphabet. З кінця 2023 року, з презентацією своєї найпотужнішої моделі штучного інтелекту, компанія оголосила про вступ в еру Gemini, знаменуючи новий етап у розвитку ШІ та його інтеграції у свої сервіси. Більш детальну інформацію про місію Alphabet можна отримати тут.