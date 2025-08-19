Alliance Novobud отримав сертифікат про прийняття в експлуатацію будинку №3 у Krona Park II!

18 серпня 2025 року Державна інспекція архітектури та містобудування України видала сертифікат ІУ123250807346, який підтверджує прийняття в експлуатацію будинку №3 житлового комплексу Krona Park II у Броварах.

Це означає, що будинок повністю відповідає проєктній документації, та готовий зустрічати своїх мешканців. Наступний крок — присвоєння поштової адреси та передача ключів щасливим власникам квартир.

Krona Park II — продовження легендарного проєкту Krona Park, створене з урахуванням побажань наших клієнтів. Життя поруч із парком та хвойним лісом у поєднанні зі зручним сполученням зі столицею — ідеальна формула сучасного комфорту.

Сьогодні у будівництві перебуває ще 7 будинків комплексу, і ми впевнені — попереду ще більше гарних новин.

Дякуємо за довіру! Бажаємо затишку й щасливого життя у вашому новому домі від Alliance Novobud.