Найвищий приріст серед банків з іноземним капіталом: кредитний портфель ОТП БАНК у корпоративному сегменті збільшився на 25% за 2024 рік

На 25% збільшився кредитний портфель АТ «ОТП БАНК» у корпоративному сегменті у 2024 році порівняно з 2023-м. Про це розповів Голова Правління Банку Володимир Мудрий в інтерв’ю виданню Delo.ua.

«Це був найвищий приріст серед банківських установ з іноземним капіталом. У ритейлі ОТП БАНК ріст кредитного портфеля склав понад 34%. Загальна частка доходів від кредитування збільшується, наразі вона наближається до 40% від загального об’єму доходів Банку», – підкреслив В.Мудрий.

За словами банкіра, значну частину прибутку Банк спрямовує на кредитування і на розміщення коштів в ОВДП. «Нещодавно Міністерство фінансів опублікувало рейтинг первинних дилерів за обсягами придбання ОВДП за І півріччя – ОТП БАНК у ньому на третьому місці (у списку є і державні, і приватні банки). Серед банківських установ з приватним капіталом ми на першій сходинці. Зросли й інвестиції наших клієнтів – фізичних осіб у цінні папери: майже 7 млрд грн в еквіваленті у І півріччі 2025», – наголосив В.Мудрий.

Як відзначив Голова Правління, ОТП БАНК як кліринговий банк – партнер RozetkaPay і NovaPay розробляє для фінтех-компаній високотехнологічні диджитальні рішення. «ОТП БАНК є основним банком-партнером цих компаній. Що ми їм даємо? У першу чергу, це стабільність і надійність установи з іноземним капіталом. Плюс – високотехнологічні диджитальні рішення, що задовольняють їх за швидкістю обробки платежів, навантаженням тощо», – зауважив В.Мудрий.

Він розповів, що у роздрібному бізнесі ОТП БАНК фокусує увагу на кредитуванні автомобілів з пробігом, оскільки «для клієнтів авто зараз – це вже не розкіш, а спосіб забезпечення безпеки». Для цього, за словами Голови Правління, був створений автомобільний кредитний маркетплейс Ponova by OTP Bank.

В інтерв’ю також обговорили тему кредитування бізнесу у банківському секторі. В.Мудрий акцентував на тому, що річний темп росту портфелю гривневих корпоративних кредитів у банківській системі навесні цього року досяг майже 29%, а частка МСБ у загальному корпоративному кредитному портфелі банків України – 60%.

«Це свідчить, що кредитування великого бізнесу має великий потенціал, після зниження воєнних ризиків», – зазначив він. Як нагадав В.Мудрий, банками України видано 18 млрд грн кредитів на енергетичні проєкти.