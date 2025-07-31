Нова пошта та Western Bid об’єднуються, щоб допомогти українському бізнесу продавати за кордон

Партнери запускають спільну освітню та сервісну ініціативу для розвитку міжнародної торгівлі з України

Нова пошта та платформа Western Bid уклали партнерство, яке має на меті дати українському бізнесу прості інструменти для ефективної торгівлі на глобальних маркетплейсах — від навчання до зручної доставки.

У межах співпраці компанії спільно надають:

• Освітню програму для підприємців: серію вебінарів, офлайн-івентів і форумів про міжнародну торгівлю та логістику

• Зручні IT-рішення для створення міжнародних відправлень, управління замовленнями та автоматизації процесів

Можливості з підключення міжнародних оплат через PayPal та Stripe на сайти для продажів за кордон без складних організаційних процесів

• Вигідні фінансові умови на доставку та компенсацію за втрачений або пошкоджений товар

• Сервіси фулфілменту у США та Польщі

• Єдину підтримку на всіх етапах — від моменту замовлення до доставки клієнту за кордон.

Western Bid надає українським продавцям інфраструктуру для виходу на Etsy, eBay, Amazon, Shopify та інші платформи: інтеграції з майданчиками, підключення до міжнародних платіжних систем, супровід старту на платформах, експертну підтримку та консультації, фулфілмент за кордоном. Нова пошта забезпечує доставку з будь-якої точки України до адреси клієнта в США та Канаді, страхування та супровід клієнта.

"Наше партнерство — це не лише про логістику. Це про те, як дати українському бізнесу знання, інструменти й вигідні умови для виходу у світ. Ми не просто доставляємо посилки — ми допомагаємо масштабуватися", — зазначає директор з розвитку міжнародного бізнесу Антон Дзюбенко.