Інтерфакс-Україна

Пресрелізи

10:57 19.03.2025

Долучитися до ЗСУ за проєктом "18-24" допоможе 1 центр рекрутингу Сухопутних військ

2 хв читати

Поповнення лав Сил оборони України кваліфікованими та мотивованими бійцями – пріоритет для керівництва держави. Для досягнення цієї мети були створені спеціалізовані рекрутингові центри в усіх видах (родах) військ. Сухопутні представляє 1 центр рекрутингу, який є містком між кандидатом і військовими частинами, що входять до складу Сухопутки.

Проєкт "18-24" – про покоління, яке вирішує зараз

За ініціативою Президента України, Міністерство оборони розробило спеціальний проєкт "18-24", який спрямований на залучення молоді. Сили оборони України потребують молодих, патріотично налаштованих бійців, але закон обмежує їхню мобілізацію – призову підлягають лише особи, старші 25 років. Завдяки проєкту, молоді люди також отримали змогу долучитися до ЗСУ, а окрім того – отримати низку преференцій. 1-й центр рекрутингу допомагає підписати контракт із частинами, які входять до складу Сухопутних військ, зокрема:

  • 10-та окрема гірсько-штурмова бригада "Едельвейс";
  • 28-ма окрема механізована бригада;
  • 72-га окрема механізована бригада;
  • 92-га окрема штурмова бригада.

Що отримають молоді рекрути?

Детально про всі переваги такого контракту можна дізнатися на сайті https://lfrecruiting.com.ua/ чи поспілкувавшися з фахівцями 1-ого центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ, який знаходиться за адресою вулиця Ольжича, 10а в Києві, ми ж зупинимося на кількох цікавих моментах:

  • підписання контракту з визначеним терміном – строком на один рік;
  • додаткова грошова виплата розміром один мільйон гривень – двісті тисяч після підписання контракту, ще 300 тисяч – після проходження БЗВП і півмільйона гривень по завершенню контракту;
  • можливість закордонних мандрівок після демобілізації.

Навіть озвучені переваги, в додаток до бажання захистити власну країну, є вагомим стимулом для багатьох молодих людей. Тому не дивно, що цей варіант контракту з Міністерством оборони України користується популярністю не лише у чоловіків, але і у жінок.

Що буває після потрапляння в підрозділ – покаже новий проєкт "Чоло та тило"

Для багатьох цивільних людей військова служба – терра інкоґніта. Зважаючи на це, 1-й центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ прагнув розкрити нюанси служби в підрозділах, донісши інформацію в зрозумілій формі. Таким чином виникла ідея військово-мандрівного проєкту "Чоло та тило". В популярній телевізійній формі відомі українські актори - Дар'я Легейда та Дмитро Сова, який наразі проходить службу в 1-му центрі рекрутингу Сухопутних військ, їдуть до бойових підрозділів. Один герой потрапляє на тилову посаду, а інший – на бойову. Таким чином рекрути мають можливість краще зрозуміти військові посади та обрати оптимальну для себе. Перший випуск проєкту було презентовано на офіційному YouYube-каналі, а переглянути його ви можете і на нашому сайті:

 

Теги: #сухопутка #легейда #сова #рекрутинг #18_24 #сухопутні_війська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:02 17.03.2025
До центрів рекрутингу звернулося понад 45 тис. осіб

До центрів рекрутингу звернулося понад 45 тис. осіб

15:12 16.03.2025
Сухопутні війська нададуть повне сприяння всебічному розслідуванню вбивства Ганула

Сухопутні війська нададуть повне сприяння всебічному розслідуванню вбивства Ганула

14:00 08.03.2025
Проєкт "Лінія дронів" – можливість потрапити в кращі БПЛА-підрозділи

Проєкт "Лінія дронів" – можливість потрапити в кращі БПЛА-підрозділи

12:01 07.03.2025
Рекрутинг до лав ЗСУ набирає обертів в Україні: "Чоло і Тило" та інші проєкти

Рекрутинг до лав ЗСУ набирає обертів в Україні: "Чоло і Тило" та інші проєкти

13:11 01.03.2025
У Харкові відкрився перший рекрутинговий офіс 109 ОБр ТрО

У Харкові відкрився перший рекрутинговий офіс 109 ОБр ТрО

13:47 24.02.2025
До центрів рекрутингу звернулося понад 42 тис. осіб, 21% з яких – жінки

До центрів рекрутингу звернулося понад 42 тис. осіб, 21% з яких – жінки

10:14 22.02.2025
Про відкриття офісу 4-го Центру рекрутингу Сил територіальної оборони Збройних Сил України

Про відкриття офісу 4-го Центру рекрутингу Сил територіальної оборони Збройних Сил України

14:50 07.02.2025
У ТЦК та військових частинах посилено заходи безпеки на тлі підривів

У ТЦК та військових частинах посилено заходи безпеки на тлі підривів

12:17 03.02.2025
У січні до центрів рекрутингу української армії звернулася 5381 особа - Міноборони

У січні до центрів рекрутингу української армії звернулася 5381 особа - Міноборони

11:53 01.02.2025
Невідомий застрелив військовослужбовця Полтавського РТЦК - Сухопутні війська

Невідомий застрелив військовослужбовця Полтавського РТЦК - Сухопутні війська

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

ПУМБ запускає акційний депозит “Дохідний ПЛЮС” із підвищеними ставками

VEON продовжує роботу над опосередкованим лістингом Київстар на NASDAQ: підписано остаточну угоду про об'єднання бізнесу з Cohen Circle

"СТАРТУЙ": Молодь України презентувала інноваційні соціальні бізнеси в Києві

Український бізнес готується до цифрової трансформації: пілотний проєкт SAF-T UA від M.E.Doc

Розмінування стане безпечнішим: Київстар та «Повернись живим» передали обладнання саперам

На переговорах категорично не можна обговорювати скорочення ЗСУ, це гарантія існування незалежної України - Палатний

ТРК "Проспект" відкрив інтерактивну виставку до дня народження Тараса Шевченка

Евакуація ціною життя. "Українські вертольоти" здійснили героїчну місію у Південному Судані

Адвокат Головань: влада використовує заготовку фсб для фабрикування нової "справи" проти Порошенка

Укрексімбанк долучається до розширення співпраці у рамах спільної японсько-української платформи JUPITe

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА