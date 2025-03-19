Долучитися до ЗСУ за проєктом "18-24" допоможе 1 центр рекрутингу Сухопутних військ

Поповнення лав Сил оборони України кваліфікованими та мотивованими бійцями – пріоритет для керівництва держави. Для досягнення цієї мети були створені спеціалізовані рекрутингові центри в усіх видах (родах) військ. Сухопутні представляє 1 центр рекрутингу, який є містком між кандидатом і військовими частинами, що входять до складу Сухопутки.

Проєкт "18-24" – про покоління, яке вирішує зараз

За ініціативою Президента України, Міністерство оборони розробило спеціальний проєкт "18-24", який спрямований на залучення молоді. Сили оборони України потребують молодих, патріотично налаштованих бійців, але закон обмежує їхню мобілізацію – призову підлягають лише особи, старші 25 років. Завдяки проєкту, молоді люди також отримали змогу долучитися до ЗСУ, а окрім того – отримати низку преференцій. 1-й центр рекрутингу допомагає підписати контракт із частинами, які входять до складу Сухопутних військ, зокрема:

10-та окрема гірсько-штурмова бригада "Едельвейс";

28-ма окрема механізована бригада;

72-га окрема механізована бригада;

92-га окрема штурмова бригада.

Що отримають молоді рекрути?

Детально про всі переваги такого контракту можна дізнатися на сайті https://lfrecruiting.com.ua/ чи поспілкувавшися з фахівцями 1-ого центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ, який знаходиться за адресою вулиця Ольжича, 10а в Києві, ми ж зупинимося на кількох цікавих моментах:

підписання контракту з визначеним терміном – строком на один рік;

додаткова грошова виплата розміром один мільйон гривень – двісті тисяч після підписання контракту, ще 300 тисяч – після проходження БЗВП і півмільйона гривень по завершенню контракту;

можливість закордонних мандрівок після демобілізації.

Навіть озвучені переваги, в додаток до бажання захистити власну країну, є вагомим стимулом для багатьох молодих людей. Тому не дивно, що цей варіант контракту з Міністерством оборони України користується популярністю не лише у чоловіків, але і у жінок.

Що буває після потрапляння в підрозділ – покаже новий проєкт "Чоло та тило"

Для багатьох цивільних людей військова служба – терра інкоґніта. Зважаючи на це, 1-й центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ прагнув розкрити нюанси служби в підрозділах, донісши інформацію в зрозумілій формі. Таким чином виникла ідея військово-мандрівного проєкту "Чоло та тило". В популярній телевізійній формі відомі українські актори - Дар'я Легейда та Дмитро Сова, який наразі проходить службу в 1-му центрі рекрутингу Сухопутних військ, їдуть до бойових підрозділів. Один герой потрапляє на тилову посаду, а інший – на бойову. Таким чином рекрути мають можливість краще зрозуміти військові посади та обрати оптимальну для себе. Перший випуск проєкту було презентовано на офіційному YouYube-каналі, а переглянути його ви можете і на нашому сайті: