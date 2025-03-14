Інтерфакс-Україна

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08:33 14.03.2025

114 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ про солдата Сергія Тумановського

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Сергій Тумановський на псевдо "Туман" після тяжких поранень знову в строю.

Він не зламався, не відступив, а повернувся, щоб продовжувати боротьбу. Тепер він допомагає побратимам ще ефективніше знищувати ворога.

"Скільки треба часу, стільки і буду служити, ми живемо в найцікавіші часи", — говорить він.

Сергій збирає та ремонтує дрони в майстерні 136 батальйону, забезпечуючи підрозділи сучасними технологіями для бою. Його робота рятує життя, допомагає нищити ворожу техніку та наближати перемогу.

Тут і зараз історія твориться. Це історія сили духу, незламності та справжньої відданості Україні.

Теги: #сили_територіальної_оборони_зсу #114

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