114 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ про солдата Сергія Тумановського
Сергій Тумановський на псевдо "Туман" після тяжких поранень знову в строю.
Він не зламався, не відступив, а повернувся, щоб продовжувати боротьбу. Тепер він допомагає побратимам ще ефективніше знищувати ворога.
"Скільки треба часу, стільки і буду служити, ми живемо в найцікавіші часи", — говорить він.
Сергій збирає та ремонтує дрони в майстерні 136 батальйону, забезпечуючи підрозділи сучасними технологіями для бою. Його робота рятує життя, допомагає нищити ворожу техніку та наближати перемогу.
Тут і зараз історія твориться. Це історія сили духу, незламності та справжньої відданості Україні.