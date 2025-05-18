Команда 114-ї бригади стала бронзовим призером змагань "Дикі Дрони"

Команда РУБпАК 114-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ здобула бронзові нагороди на змаганнях "Дикі Дрони", повідомляється на сторінці у Facebook.

У запеклій боротьбі на спортивному майданчику бійці з позивними Морячок, Джин, Палковнік, Хорс і Яч продемонстрували командну злагодженість, витримку та справжній характер, що стало запорукою їхнього успіху.

Важливим досягненням стала підтримка з боку Головнокомандувача Збройних Сил України, генерала Олександра Сирського. Завдяки його сприянню команда отримала сертифікат на безпілотний комплекс "Вампір", а також грошову винагороду від організаторів змагань.

Попри спортивні здобутки, головне завдання бійців залишається незмінним — захист України. Вже завтра вони продовжать виконання бойових завдань на сході країни, борючись за свободу та безпеку держави.

Громадська організація "Обʼєднання добровольців ветеранів війни" висловила підтримку команді, сприяючи її участі у змаганнях.