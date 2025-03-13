Металобаза ЮТМК - оптово-роздрібні склади по всій Україні до ваших послуг

Українська компанія “Металобаза ЮТМК” — виробничо-торгове підприємство, що добре відоме користувачам металургійної продукції не лише в нашій країні, але й за її межами. На складах, розташованих у Києві, Дніпрі, Чернівцях, Полтаві та інших містах України можна придбати різноманітні види прокату, що знаходять широке застосування на виробництві та будівництві. Металобаза ЮТМК — ваш надійний партнер на ринку металу, готовий до плідної співпраці на взаємовигідних умовах.

Прокат від ЮТМК: сфера застосування

Різноманітні вироби зі сталі холодного та гарячого прокату затребувані у багатьох видах господарчої діяльності.

Будівництво

В будівництві металопрокат застосовують для створення різноманітних металоконструкцій, облицювання фасадів та покрівель, монтажу інженерних комунікацій. В будівельній сфері найбільш затребувані таки види виробів:

кутник;

профільні труби;

балки;

швелери;

арматура;

сталевий нержавіючий лист AISI 430 , AISI 201, AISI 304, AISI 321.

Промисловість

В промисловості прокатні вироби широко застосовують у сфері машинобудування, газо- та нафтовидобутку, легкій та харчовій промисловості. В каталозі на сайті компанії ви можете замовити різноманітні товари для монтажу трубопроводів:

фланець нержавіючий сталевий;

відвід нержавіючий;

перехід з нержавіючої сталі;

трубу нержавіючу різного діаметра;

круг нержавіючий.

Чому варто обрати продукцію від підприємства “Металобаза ЮТМК”?

Важливими властивостями металопрокату від ЮМТК є відповідність українським та міжнародним стандартам якості, висока міцність та стійкість до високих температур. Підприємство активно співпрацює з великою кількістю постійних споживачів в Україні та закордоном.

Уже чимало років компанія “Металобаза ЮТМК” відома споживачам, як надійний партнер та перевірений постачальник продукції високої якості за найкращою ціною. Склади продукції розташовані у багатьох великих містах країни, що забезпечує зручну логістику та швидку доставку вашого замовлення.

В каталозі ви знайте великий асортимент виробів з нержавіючої сталі, холодного та гарячого прокату. Наявність власних виробничих потужностей дозволяє вчасно забезпечити споживачів найбільш актуальними видами продукції. Будівельний сезон відкрито, тож саме час замовити необхідні види прокатної продукції від Металобази ЮМТК за оптимальною ціною, з доставкою по всій Україні.