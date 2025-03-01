У Харкові відкрився перший рекрутинговий офіс 109 ОБр ТрО
Тут кожен охочий може обрати військову спеціальність, яка відповідає цивільній професії та бажанню. Фахівці також допомагають оформити документи та надають кваліфіковану консультацію стосовно будь-яких питань щодо військової служби. Також кандидати мають супроводження протягом усіх етапів, включаючи проходження військово-лікарську комісію (ВЛК), базову загальну військову підготовку (БЗВП) та початок проходження служби.
Влаштуватись можна як на контракт, так і за прямою мобілізацією. Проте візит до рекрутингового офісу не зобов'язує людину йти у ЗСУ - можна отримати консультацію і піти.
Запуск простору став можливим завдяки сприянню міської влади. Місце відкриття обрано невипадково, адже Харків з перших днів повномасштабної війни зіштовхнувся обличчям до обличчя зі збройною агресією. Це перегукується з досвідом Донецької бригади тероборони, яка вже понад три роки боронить Україну. Зокрема бійці 109 ОБр ТрО обороняли Маріуполь, брали участь у звільненні Лиману і у відбитті ворожої агресії біля Вугледара, Бахмута і Авдіївки.
Незабаром рекрутингові офіси 109 ОБр ТрО мають відкритись і в інших областях України.
Дозвіл бригадам самостійно відкривати рекрутингові центри та офіси Генштаб надав у листопаді 2024 року. Це дає можливість залучати бійців до лав конкретних військових частин без участі ТЦК.
Контакти рекрутингового офісу 109 ОБр ТрО в Харкові:
телефон: (099) 559 65 22