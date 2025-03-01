Пресрелізи

13:11 01.03.2025

У Харкові відкрився перший рекрутинговий офіс 109 ОБр ТрО

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Тут кожен охочий може обрати військову спеціальність, яка відповідає цивільній професії та бажанню. Фахівці також допомагають оформити документи та надають кваліфіковану консультацію стосовно будь-яких питань щодо військової служби. Також кандидати мають супроводження протягом усіх етапів, включаючи проходження військово-лікарську комісію (ВЛК), базову загальну військову підготовку (БЗВП) та початок проходження служби.

Влаштуватись можна як на контракт, так і за прямою мобілізацією. Проте візит до рекрутингового офісу не зобов'язує людину йти у ЗСУ - можна отримати консультацію і піти.

Запуск простору став можливим завдяки сприянню міської влади. Місце відкриття обрано невипадково, адже Харків з перших днів повномасштабної війни зіштовхнувся обличчям до обличчя зі збройною агресією. Це перегукується з досвідом Донецької бригади тероборони, яка вже понад три роки боронить Україну. Зокрема бійці 109 ОБр ТрО обороняли Маріуполь, брали участь у звільненні Лиману і у відбитті ворожої агресії біля Вугледара, Бахмута і Авдіївки.

Незабаром рекрутингові офіси 109 ОБр ТрО мають відкритись і в інших областях України.

Дозвіл бригадам самостійно відкривати рекрутингові центри та офіси Генштаб надав у листопаді 2024 року. Це дає можливість залучати бійців до лав конкретних військових частин без участі ТЦК.

Контакти рекрутингового офісу 109 ОБр ТрО в Харкові:
телефон: (099) 559 65 22

Теги: #харків #рекрутинговый_центр #зсу #рекрутинг

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