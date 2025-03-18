Інтерфакс-Україна

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15:37 18.03.2025

Військовослужбовці та рятувальники можуть вивчати англійську на безоплатному онлайн-курсі

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Для українських військовослужбовців та рятувальників проводять спеціалізовані онлайн-курси з вивчення англійської мови. Навчання повністю безоплатне і охоплює теми й термінологію, які необхідні для комунікації з іноземними колегами, вивчення документації до озброєння від країн-партнерів та покращення розмовної англійської українських рятувальників. 

Про це повідомляють організатори — мережа освітньо-культурних просторів Гончаренко центр. За словами керівниці онлайн-платформи проєкту Вікторії Захарової, навчання передбачає окремі тематичні блоки для військових та рятувальників. 

Так, працівники ДСНС вивчатимуть лексику, пов’язану з надзвичайними ситуаціями, наданням першої домедичної допомоги, пожежною безпекою та співпрацею з міжнародними партнерами. Для військовослужбовців курс охоплює теми військової організації, техніки, зброї, комунікації з іноземними інструкторами та іншого важливого функціоналу.

«Ми розуміємо, що англійська мова стала критично важливою для наших військових і рятувальників. Українські захисники щодня взаємодіють із західними партнерами, вивчають документацію до озброєння, спілкуються з іноземними інструкторами. Рятувальники також регулярно співпрацюють із міжнародними організаціями під час ліквідації наслідків війни. Наша мета — допомогти їм отримати необхідні мовні навички, щоб вони могли ефективно виконувати свою роботу без мовного бар’єру», — зазначає Вікторія. 

Курс розрахований на слухачів з рівнем володіння англійською від Elementary (A1) до Pre-Intermediate (A2). Заняття проходитимуть у форматі онлайн-уроків на платформі Google Meet, а для спілкування учасників створять Telegram-чат. Початок занять запланований на березень, проте остаточна дата старту залежатиме від формування груп. 

Аби долучитися до онлайн-курсу англійської для працівників ДСНС та військовослужбовців, достатньо заповнити коротку форму за цим посиланням. 

Додамо, Гончаренко центр – найбільша недержавна всеукраїнська мережа безкоштовних освітньо-культурних та волонтерських просторів, заснована у 2021 році. Головна ціль проєкту – надихати та надавати необхідні знання людям будь-якого віку для покращення їхнього майбутнього. Важлива складова проєкту – платформа Гончаренко Центр. Online, що пропонує безкоштовні уроки англійської для всіх охочих.

 

Теги: #англійська_мова #навчання #рятувальники #військові

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