Військовослужбовці та рятувальники можуть вивчати англійську на безоплатному онлайн-курсі

Для українських військовослужбовців та рятувальників проводять спеціалізовані онлайн-курси з вивчення англійської мови. Навчання повністю безоплатне і охоплює теми й термінологію, які необхідні для комунікації з іноземними колегами, вивчення документації до озброєння від країн-партнерів та покращення розмовної англійської українських рятувальників.

Про це повідомляють організатори — мережа освітньо-культурних просторів Гончаренко центр. За словами керівниці онлайн-платформи проєкту Вікторії Захарової, навчання передбачає окремі тематичні блоки для військових та рятувальників.

Так, працівники ДСНС вивчатимуть лексику, пов’язану з надзвичайними ситуаціями, наданням першої домедичної допомоги, пожежною безпекою та співпрацею з міжнародними партнерами. Для військовослужбовців курс охоплює теми військової організації, техніки, зброї, комунікації з іноземними інструкторами та іншого важливого функціоналу.

«Ми розуміємо, що англійська мова стала критично важливою для наших військових і рятувальників. Українські захисники щодня взаємодіють із західними партнерами, вивчають документацію до озброєння, спілкуються з іноземними інструкторами. Рятувальники також регулярно співпрацюють із міжнародними організаціями під час ліквідації наслідків війни. Наша мета — допомогти їм отримати необхідні мовні навички, щоб вони могли ефективно виконувати свою роботу без мовного бар’єру», — зазначає Вікторія.

Курс розрахований на слухачів з рівнем володіння англійською від Elementary (A1) до Pre-Intermediate (A2). Заняття проходитимуть у форматі онлайн-уроків на платформі Google Meet, а для спілкування учасників створять Telegram-чат. Початок занять запланований на березень, проте остаточна дата старту залежатиме від формування груп.

Аби долучитися до онлайн-курсу англійської для працівників ДСНС та військовослужбовців, достатньо заповнити коротку форму за цим посиланням.