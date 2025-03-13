Приліжкові тумби: функції, види, особливості вибору

Серед предметів інтер’єру у спальні на другому місці по важливості (після ліжка) стоїть приліжкова тумба, оскільки саме вона дозволяє зручно розмістити біля себе необхідні дрібниці. На неї можна покласти книжки, журнали, ліки, окуляри, поставити склянку з водою чи будь-що інше, що може у будь-який момент знадобитись.

Аби приліжкова тумба прослужила довго, вона має бути виготовлена з якісних матеріалів та з використанням надійної фурнітури. Саме такі меблі ви знайдете в інтернет-магазині https://obstava.ua/ і вибравши там потрібний розділ у каталозі. Для зручності пошуку товару є фільтри – використовуйте їх, щоб швидше знайти товар за потрібними параметрами.

Функціональні можливості приліжкової тумби

Є декілька причин, чому варто поставити такий елемент інтер’єру у спальні:

тумба дозволяє зручно зберігати різноманітні дрібні речі;

на неї можна ставити лампу, годинник з будильником, елементи декору (наприклад, сімейне фото);

якщо розмір тумби дозволяє, на ній можуть стояти електронні пристрої (ноутбук, планшет тощо).

У висувних ящиках тумби, якщо вони є, зручно зберігати білизну. Аби такий предмет інтер’єру гармоніював з іншими меблями, потрібно його правильно вибрати, враховуючи розміри, дизайн та інші особливості.

Які різновиди тумб пропонують дизайнери

Існує декілька варіантів конструкції приліжкової тумби:

закрита передбачає наявність частин, що закриті дверцятами;

відкрита забезпечує швидкий доступ до речей;

з висувними ящиками вони зручні для зберігання білизни та іншого дріб’язку.

Окрім того, існують моделі тумб з додатковими елементами, такими як підсвітка чи висувний/розкладний столик, які роблять їх функціональнішими та зручнішими.

Параметри вибору приліжкової тумби

Щоб користуватись такими меблями було зручно, при їх виборі варто врахувати основні параметри:

висоту – тумба має бути на одному рівні з ліжком, тож перед її покупкою варто виміряти його висоту разом з матрацом;

глибину – оптимально – 35-40 см, щоб розмістити дрібні речі, або можуть бути й глибші варіанти;

довжину – її потрібно вибирати відповідно до розмірів ліжка – чим воно більше, тим довшою може бути тумба.

Виготовляють такі меблі з дерева, ДСП, МДФ, металу, скла та інших матеріалів. Вибирайте свою модель тумби в інтернет-магазині Obstava та робіть замовлення онлайн або телефоном. За потреби, є можливість оформити кредит або оплатити покупку частинами.