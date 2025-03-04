"Наша ідея - дати людині можливість вижити": з’явилася нова документальна стрічка про бойовий стрес

Режисер стрічки Сергій Нагорний, колишній актор та військовий волонтер розповів про новий документальний фільм "Виднокрай", який розкриває тему бойового стресу.

Фільм "Виднокрай" розповідає про реальні історії ветеранів, які подолали бойовий стрес, і дає зрозуміти, що цей процес — це не тільки боротьба з наслідками війни, а й підготовка до психологічних викликів ще до того, як вони трапляться. Головна задача фільму – підвищення обізнаності про проблеми, з якими стикаються військові під час і після бойових дій. Фільм присвячений Борису "Укропу" Асєєву – снайперу, який загинув 25 грудня 2022 року.

Інструктор базової військової підготовки (БЗВП), нейропсихолог Анна Мокроусова, коментуючи стрічку, зазначила, що фахівці навчають людей працювати з панікою, ступором, тривожністю та іншими станами, щоб профілактично запобігти розвитку гострого стресового розладу в майбутньому.

"Наша ідея — дати людині можливість вижити не тільки завдяки наявним навичкам, а й завдяки здатності застосувати ці навички, незважаючи на свій страх і те, що ситуація може бути максимально лякаючою", - сказала Мокроусова.

Режисер Сергій Нагорний зазначив, що з 2015 року в Україні з'явилася нова література і протоколи НАТО, які допомагають військовим спеціалістам в адаптації до бойового стресу.

"Це досвід НАТО, який наші військові спеціалісти вже значною мірою адаптували до українських реалій, нашої ситуації та наших людей", - зазначає він.

Ветеран та один з героїв стрічки Олександр "Сенсей" Новиченков, який втратив ногу під час бойових дій, але продовжив воювати, зазначив, що в суспільстві існує думка, що люди старшого віку, зокрема після 60 років, вже не можуть служити. За його словами, є багато прикладів, коли люди старшого віку перебувають у гарній фізичній формі, здобули великий досвід і здатні приносити користь.

"Розглядати це треба індивідуально: що людина з себе представляє, її здоров'я, інтелектуальний склад, інформаційний багаж. І саме з цих аспектів треба підходити до питання списання чи несписання. Тим паче, якщо людина хоче", - додав Новиченков.

Фільм "Виднокрай" переміг на міжнародному фестивалі фільмів "Золоте курча" та VII Фестивалі екранних мистецтв.

Ознайомитись з більш детальною інформацією про стрічку можна на сайті фільму: https://vydnokrai.com/