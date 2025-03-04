Пресрелізи

10:25 04.03.2025

З початку повномасштабного вторгнення податковий внесок IDS Ukraine сягнув 2,6 млрд грн, а на благодійність і гуманітарні проєкти спрямовано понад 480 млн грн

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З початку повномасштабного вторгнення податковий внесок IDS Ukraine сягнув 2,6 млрд грн, а на благодійність і гуманітарні проєкти спрямовано понад 480 млн грн

Компанія IDS Ukraine, провідний український виробник бутильованої води ТМ "Моршинська", "Миргородська" та інших відомих брендів напоїв, підбила підсумки 2024 року, встановивши новий історичний рекорд зі сплати податків.

Загальна сума податкових надходжень від компаній групи IDS Ukraine до бюджетів усіх рівнів за підсумками 2024 року сягнула 1,15 млрд грн, що на 44% більше порівняно з 2023 роком, коли вони становили 800 млн грн.

Вагомий внесок у зростання податкових надходжень зробили локальні виробничі підрозділи компанії в Миргороді та Моршині:

  • Моршинський завод мінеральних вод "Оскар" у 2024 році сплатив 370,4 млн грн податків, що на 65% більше ніж у 2023 році (225,3 млн грн) і більш ніж у два рази перевищує показник 2021 року.
  • Миргородський завод мінеральних вод перерахував до бюджету 164,6 млн грн – це на 84% більше ніж у 2023 році (89,3 млн грн) і теж більш ніж удвічі перевищує рівень 2021 року.

Значна частина податків, сплачених локальними виробничими підрозділами IDS Ukraine, сприяла зміцненню фінансової опори та наповненню бюджетів громад, де підприємства групи є ключовими платниками податків, великими локальними роботодавцями й опорою соціально-економічного добробуту мешканців Миргорода та Моршина.

"Незважаючи на складні умови, ми не лише відновили виробничі потужності, а й продовжуємо підтримувати країну, наших людей, наших захисників. Сплата податків, створення робочих місць, гуманітарна допомога – це наш внесок у майбутнє України", – коментує генеральний директор IDS Ukraine Марко Ткачук.

Від початку повномасштабного вторгнення IDS Ukraine сплатила до бюджетів всіх рівнів більш ніж 2,6 млрд грн і спрямувала понад 480 млн грн на благодійні проєкти і гуманітарні ініціативи для українців, воїнів-захисників, рятувальників, медиків і закладів соціальної інфраструктури та реабілітації поранених воїнів.

Серед основних напрямів допомоги: забезпечення водою, масштаб якого сягає 282,86 млн грн; 138,94 млн грн — підтримка для військових і мобілізованих співробітників; 61,25 млн грн – інші проєкти, до яких входить підтримка реабілітаційних центрів Next Step і фінансування протезування для українських захисників.

Досягнення високих результатів у сфері бізнес-ефективності та гуманітарної діяльності стало можливим завдяки ефективному менеджменту на основі найкращих світових бізнес-практик, який забезпечив стабільну роботу підприємств IDS Ukraine, а також завдяки ефективності здійснених раніше інвестицій у модернізацію та розширення виробничих потужностей і впровадженню нових продуктів, таких як лінійки енергетичного напою "Воля", соковмісного напою на основі природної джерельної води "Лимонада" та води "Моршинська" зі смаком.

Інноваційний підхід дозволив компанії повернути річний обсяг виторгу на рівень, досягнений до повномасштабного вторгнення, який за підсумками 2024 року перевищив 6,8 млрд грн. Компанія підтримує значну ліквідність, маючи залишки вільних коштів на банківських рахунках близько 1 млрд грн.

Довідка про компанію: 

IDS Ukraine – українська група компаній, заснована в 1996 році. Зараз є найпотужнішим національним виробником бутильованих вод, до складу якого входить Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", Миргородський завод мінеральних вод, дистрибуційна компанія "ІДС" та оператор доставки води "ІДС Аква Сервіс". Група компаній володіє торговельними марками "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" та "Аква Лайф".

IDS Ukraine є лідером ринку бутильованих вод і має значний вплив на формування та розвиток галузі. Загальна сума капітальних інвестицій, у тому числі у виробництво, за останні 5 років сягає 2,3 млрд грн. IDS Ukraine є найбільшим платником податків і зборів у галузі – 1,15 млрд грн у 2024 році, що на 44% більше порівняно з 2023 роком. Надає роботу 3 000 осіб і відіграє значущу роль як основний роботодавець для таких невеликих міст, як Миргород і Моршин.

Від початку війни на потреби ЗСУ, ДСНС, лікарень, переселенців і мешканців деокупованих територій IDS Ukraine було передано продукції на більш ніж 200 млн грн, а загальна сума благодійної допомоги становить понад 480 млн грн.

Теги: #ids_ukraine #миргородська #моршинська #оскар

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