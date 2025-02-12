Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
19:10 12.02.2025

Кличко передав чотирьом бригадам велику партію безпілотників та військове спорядження

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Кличко передав чотирьом бригадам велику партію безпілотників та військове спорядження
Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko/4129

Мер Києва Віталій Кличко передав двом бригадам ТрО Києва велику партію дронів від столичної громади. Крім того, ще двом бригадам він передав важливе обладнання, придбане за позабюджетні кошти. Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні від громади столиці передав бійцям на фронт чергову партію допомоги. Ще майже 600 БпЛА. Зокрема, військовим 241-ї окремої бригади ТрО м. Києва відправили на передову 350 Mavic 3Е та 50 Mavic 3Т. Бійцям 112-ї окремої бригади ТрО столиці – 150 Mavic 3Е та 20 Mavic 3Т", - написав Віталій Кличко.

Він також зазначив, що передав 241 бригаді ТрО, 63 бригаді ЗСУ та 12 бригаді НГУ безпілотники та обладнання, придбане за позабюджетні кошти.

"В якості благодійної допомоги відправили бійцям 63-ї бригади ЗСУ, 241-ї окремої бригади ТРО м. Києва (206 батальйон) та 12-ї бригади НГУ "Азов" 100 fpv-дронів, 5 Mavic 3Т, 10 систем РЕБ, 3 Starlink, 2 пересувних автомайстерні, каски, тактичні окуляри та ліки", - перелічив Кличко.

Мер наголосив, що Київ продовжує допомагати захисникам, знаходячи можливості і в бюджеті міста, і за небюджетні кошти. І нагадав, що цього року Київрада вже спрямувала 5 млрд грн на програму "Захисник Києва" для підтримки військових.

Раніше повідомлялося, що у 2024 році Київ виділив зі свого бюджету на допомогу захисникам майже 10 мільярдів гривень. Це найбільша сума серед усіх регіонів.

Теги: #дрони #кличко

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