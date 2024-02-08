Ринок офісної нерухомості Києва за 5 років може розширитися на третину - UTG

Київ. 8 лютого. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - У найближчі п'ять років ринок офісної нерухомості Києва може розширитися на третину, девелопери озвучують плани введення в експлуатацію близько 800 тис. кв. м у БЦ, повідомила компанія UTG.

"Об'єкти, які перебували на високій стадії готовності, девелопери поступово вводять в експлуатацію. У 2022-2023 роках було введено в експлуатацію майже 140 тис. кв. м., що збільшило ринок якісної офісної нерухомості столиці до 2,55 млн кв. м, на 5% порівняно з довоєнною", - повідомив керівник департаменту юридичного консалтингу UTG Костянтин Олійник на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в четвер.

Зокрема, 2022 року було введено в експлуатацію БЦ Magnett (вул. В. Васильківська, 139, GLA ≈ 43 тис. кв. м), БЦ Aria (бул. Дружби Народів, 15а, 3 тис. кв. м), ТОЦ Hlybochytsky (вул. Глибочицька, 44, 6 тис. кв. м), TAS Podol (вул.Оленівська, 23, 18 тис. кв. м), БЦ на просп. Бажана, 151, 13 тис. кв. м), ТОЦ Lake Plaza (вул. М. Малиновського, 12, 5 тис. кв. м), Pixel Hub (пр. Оболонський, 1, 2,2 тис. кв. м).

У 2023-му введено БЦ Twelve (вул. Новокостянтинівська, 12, 13,3 тис. кв. м), GRADIENT.Business Center (вул. Короленківська, 4-6, 20 тис. кв. м), БЦ на вул. В. Лобановського, 96 (2 тис. кв. м), добудовано БЦ "Нивки Сіті" (пр. Перемоги, 67, GLA ≈ 8,6 тис. кв. м).

"Якщо подивитися на анонсований девелопмент, то це ще понад тридцять проєктів (із планами введення у 2024-2030 роках - ІФ-У) загальною площею майже 800 тис. кв. м. Серед них цілі міста, які проєктувалися не просто під потенційно ключового орендаря IT, а становлять цілий новий пласт сучасного формату нерухомості, комбінуючи житлову та офісно-торговельну функцію. Один із них - проєкт ділового центру на вул.Протасів яр/Ямська з офісною складовою 327 тис. кв. м", - повідомив Олійник.

Серед озвучених проєктів також МФК Capital Towers (ex-ITT Plaza) вул. Короленківська, 16-20, 48,6 тис. кв. м, бізнес-парк NUVO (вул. Жилянська, 47, 25 тис. кв. м), три кампуси UNIT. City (вул.Дорогожицька, 3) - В16 площею 9,1 тис. кв. м, В17 - 12,4 тис. кв. м, В18 - 18,9 тис. кв. м; БФК Metropole (вул.Б.Васильківська, 91-93, 18 тис. кв. м), БЦ Liner (ул. Новокостянтинівська, 17, 25 тис. кв. м), МФК Intergal City (вул. Старонаводницька, 16б, 30 тис. кв. м), МФК Arsenal Plaza (вул. Грушевського, 36-40, 30 тис. кв. м), БЦ Grand Step (2 чер., вул. Дашавська, 29,2 тис. кв. м), БЦ вул.Жилянська, 24 (25 тис. кв. м), БЦ Nobel (Либідська площа, 27,5 тис. кв. м), БЦ на вул.Канальна, 33,4 тис. кв. м.

Компанія UTG створена 2001 року. Розробила понад 1,3 тис. концепцій об'єктів нерухомості. За роки роботи за участю компанії здано в оренду 4,7 млн кв. м комерційних площ в Україні.