Більшість українців позитивно оцінюють зусилля влади щодо оборони країни та підтримки інфраструктури - опитування

Київ. 7 лютого. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - На думку більшості українців, нинішня влада ефективно справляється з розв'язанням низки проблем, пов'язаних із забезпеченням роботи інфраструктури, забезпеченням продовольством і допомогою біженцям, свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова та презентованого в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" в середу.

"На думку громадян, найкраще влада справляється з розв'язанням таких завдань: ліквідація наслідків ударів по енергетичних об'єктах (78,5% відповіли, що вона "дуже добре" або "скоріше добре" з цим справляється), забезпечення функціонування інфраструктури (комунальних служб, роботи транспорту, магазинів, забезпечення продовольством під час війни (78%), забезпечення зовнішньополітичної підтримки України (68%), допомога біженцям (63%), забезпечення обороноздатності країни (62%)", - зазначено у звіті за підсумками дослідження, оприлюдненому в середу.

Відносна більшість респондентів вважає, що влада добре справляється з боротьбою зі злочинністю, забезпеченням охорони правопорядку (45%) і з допомогою вразливим групам населення (44,5%).

Водночас більшість (51%) опитаних вважають, що влада погано справляється із забезпеченням соціальної справедливості. Також відносна більшість (46%) вважають, що влада погано справляється із забезпеченням роботи економіки у воєнний час і відновленням житлового фонду (40%).

Опитування проводила соціологічна служба Центру Разумкова з 19 до 25 січня 2024 року в рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", яку фінансує Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснює Pact в Україні.

Опитування методом face-to-face проводилося у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській областях та Києві (в Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях - лише на тих територіях, контрольованих урядом України і на яких не відбуваються бойові дії).

Опитування проводилося за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового відбору на перших етапах формування вибірки та квотного методу відбору респондентів на завершальному етапі (коли проводився відбір респондентів за статевовіковими квотами). Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення).

Опитано 2000 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Водночас додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема вимушеною евакуацією мільйонів громадян.