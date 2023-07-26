Понад третина українців підтримує легалізацію медичного канабісу - опитування

Київ. 26 липня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Понад третина українців (35%) підтримує легалізацію лікарських препаратів на основі рослин роду конопель (Cannabis), свідчать дані опитування соціологічної служби Центру Разумкова, представлені на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна".

Як свідчать результати соцопитування, частки прихильників і противників такої ініціативи статистично значуще не відрізняються - 35% громадян її підтримують, а 37% - не підтримують.

Водночас що вищий освітній рівень респондентів, то частіше вони підтримують легалізацію медичного канабісу (від 26% серед тих, хто має середню або неповну середню освіту, до 42% серед тих, хто має вищу освіту).

Крім того, що молодші респонденти, то частіше вони підтримують легалізацію медичного канабісу. Так, від 23% серед тих, кому 60 і більше років, до 48% серед тих, кому менше 30 років. Цю ініціативу підтримує відносна більшість представників молодших груп (до 40 років), проти яких виступає відносна більшість тих, кому 50 і більше років.

Соцслужба Центру Разумкова 5-11 липня 2023 року проводила опитування "Оцінка громадянами ситуації в країні, довіра до соціальних інституцій, політиків, посадовців і громадських діячів" методом face-to-face в усіх регіонах України (за винятком тимчасово окупованих територій Донецької, Запорізької, Луганської, Харківської, Херсонської областей, Криму та територій, на яких тривають бойові дії).

Загалом опитано 2017 респондентів, теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Опитування проведено в рамках проєкту Програми MATRA, що фінансується Посольством Королівства Нідерландів в Україні.