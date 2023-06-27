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12:14 27.06.2023

Понад 80% українців вважають Україну успішною державою - опитування

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Київ. 27 червня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Абсолютна більшість опитаних жителів (82%) вважають Україну успішною державою, свідчать дані соціологічного дослідження групи "Рейтинг".

Так, 42% респондентів відповіли на відповідне запитання "однозначно так" і 40% - "скоріше так". При цьому лише 16% - протилежної думки.

Презентація соціологічного дослідження групи "Рейтинг", проведеного на замовлення Національної платформи стійкості та згуртованості 6-11 червня 2023 року, відбулася в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Більше половини опитаних українців (56%) вважають основною ознакою успішної держави сильну армію. Третина вважають такими ознаками розвинену економіку, верховенство права та єдність суспільства, по 19% - соціальний захист громадян і міжнародний авторитет країни. По 14-16% - сучасну науку і технології, політичну стабільність, рівноправне суспільство. 11% вважають таким чинником національну ідею.

Оцінки найпріоритетніших напрямів розвитку країни після війни показали, що фактор безпеки та соціальний захист є домінуючими. Так, 77% визначили, що пріоритетом після війни в Україні має стати розвиток військової промисловості, зміцнення кордонів і реформування. 70% вважають пріоритетом зростання зарплат і пенсій, доступність медицини, матеріальну допомогу малозабезпеченим. Інновації в державі (нові технології, енергозбереження, науку та освіту) пріоритетом вважають 44% опитаних.

Згідно з опитуванням, більшість опитаних (58%) зазначили, що заради перемоги готові зазнавати труднощів через війну декількох років. 11% зазначили, що готові потерпіти близько року, 12% - декілька місяців. Не готові терпіти труднощі - 11% опитаних, найбільше - серед бідних верств населення (23%).

Медицина (50%), військова промисловість (46%), будівництво (43%), сільське господарство (38%) та освіта і наука (34%) - сфери економіки, які, на думку респондентів, мають розвиватися насамперед після війни в Україні. 23% вважають, що пріоритетом розвитку має бути важка промисловість і металургія, 15% - IT-сфера.

Молодь (50%), військові та ветерани (46%) - категорії населення, які, на думку більшості респондентів, найбільше сприятимуть ефективному розвитку українського суспільства в майбутньому. 30% опитаних вважають, що це мають бути науковці, інноватори, 26% - волонтери, 25% - підприємці малого та середнього бізнесу, 16% - громадські діячі, по 13% - політики або керівники великого бізнесу, підприємств. По 8% вважають такими представників місцевої влади або священнослужителів, 6% - журналістів, блогерів.

Соціологічна група "Рейтинг" 6-11 червня 2023 року провела дослідження "Стійкість під час війни та у поствоєнний період: на що опираються українці". Методом CATI (телефонні інтерв'ю) було опитано 1200 респондентів серед населення України від 18 років на всій території, за винятком тимчасово окупованих Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше ніж 2,8%. Опитування проведено на замовлення Національної платформи стійкості та згуртованості.

Теги: #опитування #успішність

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