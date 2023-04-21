Пресконференції

12:30 21.04.2023

Український підприємець дарує Єврокомісії створене його ІТ-командою технологічне рішення усунення умов, що спричинили ембарго на українську продукцію

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Київ. 21 квітня. Український підприємець, член Комітету з логістики Європейської бізнес-асоціації (ЄБА) Юрій Щуклін заявив про бажання безоплатно передати Єврокомісії у користування нову технологію і інформаційну систему взаємодії та забезпечення наскрізного відповідального планування і контролю перевезень. Ця технологія і система дає можливість прозоро та відкрито планувати бізнес-процеси з українським зерновим експортом усіма залученими учасниками логістичного ланцюжка: операторами залізничних перевезень, вагонних парків, елеваторів, портами та іншими бізнесами України та країн ЄС. Про це він заявив на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.

"Моя команда працювала над цією системою протягом чотирьох останніх років. Ця система являє собою середовище, де будь-які учасники – бізнеси, державні органи, взаємодіють між собою не на рівні чиновників та менеджерів, а на рівні автоматизованих систем цих підприємств і організацій. Коли в систему вносяться дані, вони стають доступні всім співпричетним учасникам процесу і виконавцям.  Система дозволяє розподілити ресурси учасників таким чином, щоб не було перевантаження, щоб було видно заздалегідь в якій ділянці логістичного ланцюжка може виникнути напруження і своєчасно відреагувати, щоб його не було.

Приєднатися до системи може будь-хто, і бачити ресурси партнерів, контрактувати, замовляти і надавати свої ресурси іншим учасникам. Тобто – у кожного учасника є своє бажання: продати, купити, перевезти, надати послуги. Ця система дозволяє стикувати ці бажання і гармонізувати події у просторі, часі, та всіх інших вимірах. Щоб вона запрацювала, потрібна насамперед політична воля. Тому що необхідна взаємодія між підприємствами, урядами та їхніми юрисдикціями. А я хочу внести свій внесок в євроінтеграцію України. Саме тому вирішив подарувати систему і технологію Європейській комісії. Я безкоштовно передаю цю систему та налаштую її", - зазначив Юрій Щуклін.

Юрій Щуклін акцентував, що створена його командою технологія і система дає можливість об’єктивно оцінити потенціал європейських коридорів солідарності “Україна-ЄС” у його динаміці та допоможе усунути умови, які спричинили ембарго на українську аграрну продукцію.

"Щоб європейські політики зрозуміли, що їм дають наші вантажі і зокрема, наше зерно, це треба якось обрахувати: які приносять гроші, яке дають навантаження на інфраструктуру і споживчі ринки. Цей інструмент дозволить контролювати кількість вантажів на вході і на виході з Євросоюзу: яка частка з них осідає і як впливає на сталі ринки, заміщає вона чиїсь виробничі потужності чи ні. Європейці захищають свій ринок нібито від демпінгу українських товарів, але не бачать, скільки грошей вони втрачають, закриваючи ринки - можливо, в рази більше. Адже українці сплачують великі кошти за послуги перевезення, перевалки, і польська залізниця PKP, LHS, інші залізниці, приватні оператори, порти – всі отримують додатковий дохід", - аргументував Юрій Щуклін.

Система дасть змогу відокремити транзитні вантажі від безпосереднього імпорту до суміжних європейських країн, синхронізувати взаємодію бізнесів і державних структур та оцінювати у режимі реального часу вплив вантажів на завантаженість інфраструктур і споживчі ринки. До неї обов’язково мають бути долучені державні структури: митниця, всі контролюючі служби, інспекції тощо.

"Цей інструмент дозволить бізнесам розвиватись, укладати контракти, планувати роботу, не доходячи до “червоних ліній”, котрими можуть бути як впроваджені урядами зернові квоти, так і наявні слоти європейських залізниць і потужності зберігання та портової перевалки. Те, що можна відстежити й оцифрувати, те й можна покращити: попередньо регулювати навантаження, або створювати нові інфраструктурні об’єкти у тих вузьких місцях логістики, де є реальний попит”, - підкреслив член Комітету з логістики ЄБА.

Теги: #уз #єврокомісія #ембарго #логістика #укралізниця #щуклін

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