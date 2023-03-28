Половина українців, які виїхали після початку вторгнення РФ, вирішила не повертатися до України з причин безпеки - опитування

Питання безпеки стало причиною неповернення до України для 50% громадян, які виїхали з країни після 24 лютого 2022 року.

Про це свідчать результати онлайн-опитування з оцінки міграційних процесів і настроїв українців, які презентував виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна".

Згідно з опитуванням, у 37% респондентів є найближчі родичі (чоловік або дружина, діти, батьки), які були змушені залишити Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії, а у 80% - друзі та знайомі, з якими вони спілкуються особисто.

Основною причиною від'їзду 58% назвали відсутність почуття безпеки, стільки ж висловилися про необхідність турботи про дітей та їх майбутнє, 57% вважають, що причина - у підвищеному рівні небезпеки.

Відповідаючи на запитання щодо ставлення до необхідності повертатися українцям, які виїхали після 24 лютого 2022 року, 46% респондентів зазначили, що "кожен вирішує за себе", 21% обрали варіант "так, одразу після завершення війни (до процесу відновлення країни)", 16,5% - "так, якщо немає загрози окупації їхніх територій".

Щодо оцінки намірів найближчих родичів, які виїхали, повертатися до України, 36% респондентів відповіли "однозначно так - вони це твердо вирішили", 32% вважають це можливим, "якщо тут буде робота і буде безпечно", 14% вважають, що це навряд чи відбудеться, "оскільки вони починають облаштовуватися на новому місці", 5% сказали, що - ні, 3% опитаних самі мають намір за можливості виїхати до родичів.

Водночас 44% респондентів вважають, що їхні друзі та знайомі зможуть повернутися, якщо в Україні буде безпечно та вдасться вирішити питання з працевлаштуванням, 29% переконані, що так однозначно буде, бо "вони про це постійно говорять", 15% - обрали варіант "навряд чи" і 2% - "ні".

Серед причин, що впливають на рішення людей повертатися до України, - родинні зв'язки (60%), звичний спосіб життя та оточення (46%), безпека (42%), наявність роботи (36%), патріотизм (32%), невдачі з облаштуванням за кордоном (27%), піклування про дітей, бо вони мають жити та навчатися в Україні (16%).

Водночас причинами не повертатися до України 55% респондентів назвали життєві перспективи, 50% - безпеку, 48% - наявність роботи, 33% - турботу про дітей (вони мають здобути нормальну освіту й розпочати нове життя), 28% - комфорт, 27% - відсутність боротьби з корупцією та люстрації проросійських сил в Україні.

21% опитаних також зазначили, що серед їхніх знайомих, друзів і колег є чоловіки, які виїхали з України після 24 лютого 2022 року, хоча не мали на це законних причин або підстав (59% відповіли "ні", 19% - "не знаю", і ще 1% відмовився відповідати на це запитання).

Крім того, 47% респондентів на запитання про те, чи мають українські біженці допомагати Україні, відповіли, що кожен вирішує сам, 28% вважають, що з цією метою (на потреби ЗСУ) слід перераховувати частину своєї зарплати. Середньомісячні пожертви українців, які виїхали, згідно з опитуванням, становлять 51-100 грн (про це повідомили 16,4% респондентів, тоді як 18,2% відповіли, що не допомагали ЗСУ або волонтерам коштами протягом останніх трьох місяців).

Онлайн-опитування "Оцінка міграційних процесів і настроїв" провів Український інститут майбутнього спільно з компанією "Нью Імідж Груп" протягом 20-23 березня. Респонденти дали відповіді на запитання щодо їхньої мотивації повертатися до України чи залишатися за кордоном, оцінили ймовірність повернення своїх друзів і родичів.

В опитуванні взяли участь 1,2 тисячі респондентів, серед яких доросле населення України інтернет-користувачів віком від 18 років і старше. Статистична похибка з імовірністю 0,95 не перевищує 2,89%.

Опитування проводили на всій території України, крім населених пунктів на тимчасово непідконтрольних територіях частини Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей, тимчасово окупованої АР Крим.