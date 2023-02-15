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13:05 15.02.2023

Дві третіх українців уважають прийнятною амністію вчителів та лікарів-колаборантів з окупованих територій - соцопитування

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Більшість українців вважає можливою амністію для вчителів, лікарів, соціальних працівників (68%), керівників місцевих комунальних закладів (58%) та керівників місцевих підприємств, банків, організацій (51%), які проживають на окупованих територіях, стосовно яких були встановлені факти колаборації з російськими окупантами.

Як свідчать оприлюднені в агентстві "Інтерфакс-Україна" результати опитування "Правовий захист постраждалих від воєнних злочинів Росії", проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 23-26 грудня, амністію для журналістів місцевих ЗМІ допускають 38%, не допускають - 57%. Амністію для членів місцевих політичних партій та учасників незаконних збройних формувань допускають понад 20%, проти цього – понад 70%.

Для чиновників місцевих органів влади і представників силових органів амністію вважають можливою менш як 20%, близько 80% - неможливою.

Для проведення судочинства на звільнених від окупації територіях Донбасу та Криму 34% вважають, що необхідно створити спеціальні судові органи для цих територій, ще 22% за створення таких спеціальних судів, але на тимчасовій основі. Майже 40% – за судочинство на звільнених територіях у звичайних судах України.

Під час дослідження було опитано 2 тисячі респондентів віком від 18 років у всіх підконтрольних областях методом CATI на підставі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Похибка репрезентативності з імовірністю 0,95% не перевищує 2,2%.

Проєкт реалізує ГО "Українська правова консультативна група" у рамках проєкту "Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства", що впроваджується Ініціативним центром сприяння активності та розвитку громадського почину (ІСАР) "Єднання" за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Теги: #амністія #колабораціонізм

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