Пресконференції

19:14 01.11.2022

Чеченська діаспора має намір повернутися на батьківщину після деокупації та готує з'їзд наприкінці листопада

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Київ. 1 листопада. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Чеченська діаспора має намір консолідувати своє суспільство, щоб зрештою повернутися на свою землю через деокупацію, заявив чеченський громадський і політичний діяч, син колишнього президента Ічкерії Анзор Масхадов на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в Києві у вівторок.

"Наразі ми працюємо над консолідацією нашого суспільства, яке перебуває на чужині. Ми бачимо і знаходимо розуміння з боку України, інших європейських країн. І нашій організації, яка опікується цими питаннями, – їм допомагають європейські політики та організації. Ми зустрічаємося з ними і працюємо в тому напрямі, щоб прийти до того дня, щоб чеченський народ повернувся на свою землю через деокупацію", - сказав він.

Масхадов зазначив, що "чеченська земля має бути очищена від злочинців, російських окупантів та їхніх маріонеток, здобувши незалежність і свободу".

"І наша мета - домогтися гарантій безпеки для нашого народу, щоб більше ніколи ні РФ, ні хтось інший не зміг зазіхати на нашу свободу!", - заявив спікер.

У свою чергу президент чеченської асоціації "Барт Маршо" Джамбулат Сулейманов висловився проти створення "уряду у вигнанні".

"Має бути представницький орган чеченського народу, який бореться за деокупацію. І після деокупації буде проведено всенародні вибори, на яких народ сам вирішить, хто його лідер", - заявив Сулейманов.

"Ми сьогодні готуємося до проведення з'їзду 25-26 листопада. Ми – це чеченський народ", - наголосив він.

"Ми прагнемо на сьогодні створити єдину силу через проведення чеченського з'їзду з подолання національної кризи. Криза існує саме через безвідповідальних політиків, які не здатні навіть домовитися між собою", - додав президент асоціації.

Водночас Масхадов негативно висловився про відомого чеченського політичного діяча Ахмеда Закаєва, який, за його словами, "оголошує себе головнокомандувачем".

"Жоден чеченець не може сам себе називати головнокомандувачем. Тому що головнокомандувачем є президент. А президентом може стати людина, яку обрав народ", - заявив він.

Крім того, син колишнього президента Ічкерії зазначив, що він та його соратники покличуть на з'їзд наприкінці листопада "всіх, хто хоче йти поруч і разом, заради спільного майбутнього чеченського народу".

"Ми про інше не думаємо. Ми хочемо перемогти фашистську Росію і потім покарати злочинців в особі Кадирова та інших", – резюмував Масхадов.

Теги: #чечня #зїзд

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