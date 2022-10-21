Київ. 21 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Архітектори вимагають відновити доступ до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

"Перед стартом будівництва архітектор має викласти в е-систему свій проєкт та завірити його своїм підписом. Ця процедура супроводжується валідацією, підтвердженням дійсності сертифіката. З середини літа архітектори повідомляють, що у них заблоковано доступ до ЄДЕССБ. По суті, нас позбавили права на роботу в умовах війни", - повідомив президент Національної спілки архітекторів України Олександр Чижевський під час пресконференції "Репресії архітектурного суспільства. Хто узурпує право на відновлення України?" в агенції "Інтерфакс-Україна" у четвер.

За його словами, особливо обурює в цій ситуації те, що е-будівництво, яке є частиною "Дії", як виявилося, може бути інструментом корупції. "Хтось дозволяє собі мати окремий канальчик і керувати цією частиною реєстру. Причому нічого у публічній сфері не відбувається – оголошення про відключення (архітекторів – ІФ-У) не було, наші звернення до міністерства залишаються без відповіді", - зазначив Чижевський.

Заступник голови Архітектурної палати Національної Спілки архітекторів України Анна Кирій нагадала, що згідно з наказом Мінрегіону №71 від 12 травня 2022 року було продовжено делеговані повноваження на період воєнних дій трьом із чотирьох саморегульованих організацій.

"Відсутність там Національної спілки архітекторів України є свідченням того, що на нас чинять системний тиск. Наказ показує, що влада має розуміння необхідності, щоб на час воєнних дій робота не зупинялася на будмайданчиках, щоб була можливість підпису в електронному реєстрі у всіх. Крім архітекторів? – каже Кирій.

https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2022/05/nakaz.pdf

Правозахисник Національної Спілки архітекторів України Ігор Гец наголосив, що тиск чиниться не на Спілку архітекторів, а на всю професійну спільноту.

"Делеговані повноваження, які були надані НСАУ, є безстроковими, тобто вони діють, доки призупиняться у встановлений законом спосіб. Припинення може бути здійснене шляхом видачі Мінрегіону відповідного рішення. Щодо спілки архітекторів такого рішення немає. Проте з середини липня технічний адміністратор єдиної державної електронної системи у сфері будівництва ДП "Дія" без жодних офіційних повідомлень з його боку чи з боку Мінрегіону як управителя ЄДЕССБ, заблокував можливість НСАУ доступу до реєстру будівельної діяльності щодо професійної атестації архітекторів. Це зупиняє професійну діяльність архітекторів, тобто за фактом зупиняється будівництво", – описав він ситуацію.

Наразі НСАУ отримав судове рішення, що зобов'язує порушити кримінальну справу стосовно директора ДП "Дія" Дмитра Петрушенка за ч.1 ст.367 КК "службове недбальство".

"Через правоохоронні органи зробимо все можливе, щоб притягнути до кримінальної відповідальності винних у цьому службових осіб ДП "Дія" та Мінрегіону", - повідомив Гец.

Водночас архітектори продовжують боротьбу за створення якісного законодавства, що відповідатиме викликам часу.

"Реформа необхідна, але не в тому вигляді, в якому її зараз намагаються втілити через законопроєкт 5155. Бенефіціарами цієї реформи, згідно з 5155, стануть представники великих девелоперів, їхні права збільшуються за рахунок урізання прав соціуму, ОТГ та профгромадськості. Цю реформу намагалися втілити наприкінці 2021 року і в тих самих рамках намагаються зробити зараз. Але зараз абсолютно інший рівень викликів та ризиків. Але бачимо, що не змінюється ставлення капіталу, як і реформа не рефлексує на драматичну ситуацію війни у країні. Втілення пропозицій реформи у нинішньому вигляді – це створення точок конфлікту, результатом чого буде зниження якості міського середовища. Це побачимо не завтра-післязавтра, це буде відчутно і незворотно за шість-сім років", - прокоментував голова Київської організації Архітектурної палати Національної Спілки архітекторів України, командир мобільної протитанкової групи Олексій Шемотюк.

Він наголосив, що від якості архітектурного середовища залежить якість суспільства. Після війни у відновлення інвестуватимуться значні кошти. "Ми не можемо допустити, щоб міське середовище використовували лише як інструмент збагачення", - наголосив він.

Чижевський додав, що НСАУ провадить активну міжнародну діяльність. "Ми спілкуємося з нашими колегами, вони всі вірять, що перемога не за горами і готові допомагати нам у відновленні. Але коли ці люди прийдуть і побачать наше законодавство, яке нехтує здоровим глуздом, ігнорує авторські права, тобто досягнення сучасної архітектурної науки та практики… Ми не зможемо із пропонованим законодавством працювати з тим самим Норманом Фостером, який готовий допомагати у відновленні Харкова. Нам що доведеться ухвалювати окремий закон, щоб Харків зміг з ним працювати? Так не має бути", – резюмував він.